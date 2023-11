Nakon scene kojoj je svjedočio u jednom kafiću sasvim običnog jutra, Srbin je opleo po sponzorušama i izazvao buru reakcija na društvenim mrežama, piše Mondo.

On je jedno jutro odlučio provesti u jednom kafiću, ali se nije dugo zadržao. Za to su krive dvije djevojke koje su, prema njegovim riječima, sjedile za stolom do njega i vodile "ženske" razgovore.

Muškarac je svoju objavu na Redditu naslovio "Sponzoruše fenserke" te je postavio pitanje "Kuda plovi ovaj brod?".

"Sjedim jutros na kavici u kafiću, prelijepo jutro, kad dvije kokoši sjele kraj mene i krenula je priča… Prva tema… Muškarci. Kakvi? Naravno problematični. Potukli se. Na splavu. Jednog priveli, 1998. godište, ali tata ga je izvukao, policajci se kasnije ispričavali. Taj se uvijek potuče i tata ga uvijek izvuče, a policajci nikako da nauče. Kaže komad 'Pokupio nas G-klasom' kao da je došao po njih u trabantu. Smorila se, valjda je očekivala Ferrarija, Bugattija, što ja znam…", napisao je.

Prisjela mu kava

"Druga tema, cipele, 300 eura, 400 eura, ovaj brend, onaj brend, a sve komentarima tipa 'U pa ekstra, nisu ni skupe'. Treća tema, torbice, 900 eura, 1000 eura, sviđa mi se što idu gradacijski s brojkama, svaka sljedeća tema veći iznosi kao da se natječu. Četvrta tema? Pogodite… Estetske intervencije, kirurgija brate, fileri, kur*i, palci. Kao da slušam dvije doktorice, 2000, 3000 eura, samo nabacuju brojke i izraze, osjećao sam se podređeno. Halo, klošari, tko to plaća i kome treba takav lažni komad?", istaknuo je.

"Peta tema? Da malo spuste loptu, kozmetički tretmani, nokti, obrve, šminka, frizura, 100 eura, 200 eura, ali to je par puta tjedno najmanje. Tu sam čuo prvi komentar tipa: 'Au al' dere', za tu neku kozmetičarku… Pazi ti to, ne dere Armani, ne dere Mercedes, ali žena koja ti dva sata radi na stopalima - ona dere… Vjerujte mi, ljudi, prisjela mi kava, na pola sam morao otići na WC jer me protjeralo. Kuda plovi ovaj brod?", glasila je objava muškarca.

Za kratko vrijeme, uslijedilo je na stotinu komentara i ako je suditi po njima, većina je istaknula da "pamti bolja i ljepša vremena". Evo nekih od njih.

"A dobro, vidi ovako. Ti nikad nećeš imati taj novac o kojima one brbljaju. One tim novcem nikad neće učiniti išta što nije povezano s utrkom silikonskih štakora. Pobjeda u tie breaku ide tebi, jer ćeš ti svojim novcem ipak uspjeti uhvatiti veću životnu širinu od njih", napisao je jedan reditor.

'Žalosno je što je to stanje našeg društva'

"Brod nigdje ne plovi, takvih je oko 0,5 posto djevojaka. Uvjerena sam da su bar za jednu cijenu slagale kako bi ispalo da plaćaju više nego ona druga. A i nije mi jasno da par puta tjedno idu kod kozmetičarke i slično, šta rade toliko?! Meni je puno i kad odem jednom mjesečno. Možda su i to malo preuveličale", istaknula je jedna reditorka.

"Što je tebe to pogodilo toliko? Nisi znao da postoje sponzoruše? Ili si mislio da su sve jeftine? Svaka rupa nađe zakrpu, pusti ti njih da jure svoje kontroverzne biznismene, tebi ni iz džepa ni u džep", napisao je jedan od reditora.

"Žalosno je što je to stanje našeg društva, ali to je proizvod okruženja. Imaš takvih i u SAD-u koje žele taj bogati influencerski život. Nije samo do nas. Nemam kontakta s takvima, ne želim imati. Tužno je ako su takve osobe mladima idoli, ali tješim se da je to opet neka manjina, iako glasna i da je većina ljudi uglavnom normalna", dodao je jedan od reditora.

"Mene te pojave ne živciraju toliko jer nisu neki standard u Srbiji i nije pojava isključiva za Srbiju. Ako malo putuješ svijetom i upoznaješ svijet i pogotovo noćni život, shvatiš da sponzoruše, starlete i nisu naš produkt", napisao je jedan od reditora.