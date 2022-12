Jedan Srbin se našao u nedoumici gdje bi mu bilo najisplativije živjeti kao IT stručnjak pa je odlučio potražiti savjete od Hrvata na Redditu.

Na toj društvenoj mreži ih je pitao: "Kolika plaća je potrebna za život u Zagrebu? Studirao sam 5 godina u Novom Sadu i radim ovdje u IT firmi godinu dana. Nisam developer, već radim u operativnom djelu. Ekonomska situacija i plaće su užas, a cijena stana je kao u Beču. U posljednje vrijeme razmišljam da se prijavim na neku od pozicija u Zagrebu. Zanima me koliko novca je mjesečno potrebno za stan, režije, hranu i kućne potrepštine, da se vikendom može izaći u grad i možda nešto uštedjeti sa strane? Dakle ne za neko bahaćenje, nego neki pristojan, samostalan život."

Bolji je Osijek od Zagreba

Kako je Osijek poznat u Hrvatskoj kao IT središte, neki su mu savjetovali da mu je bolji izbor Osijek: "Znam da dosta IT-evaca nalaze dobro plaćene poslove u Osijeku, u kojem su troškovi života niži nego u Zagrebu pa možda za početak ne bi bilo loše tamo probati nešto naći."

"Ili bolje naći remote posao u Zagrebu i živjeti u Osijeku. IT firme u Osijeku su dobre, samo pazi za koga ćeš raditi", dodao je drugi muškarac.

Cijene života u Zagrebu

Ostali su mu objasnili cijene života u Zagrebu: "Rekao bih da ti treba minimalno 5000 kn ako ćeš živjeti s cimerom, 6500 kn ako ćeš živjeti solo, 7500 kn ako bi bio solo s više slobode. Za mogućnost štednje dodaj bar 1000 kn na nešto od ovih opcija."

"Ovisi koliko trošiš na izlaske i hranu i to, ali troškovi su 1000 eura mjesečno za hranu, potrepštine i stan plus režije", objasnila mu je druga osoba.

Cijene o troškovima života u Zagrebu su ponukale mnoge na raspravu: "Ne mogu se složiti s ovih 1000 eura. 500 eura treba za stan, 200 eura su režije, to je već 700 eura. Mobitel, par sitnica uz to, parfem, higijenske sitnarije koštaju još 100 eura. E sad, ne daj bože da imaš kredit. Ali ovo je već 800 eura što sam rekao. Po mom mišljenju, u Zagrebu trenutno ispod 1500 eura nemaš što tražiti. Ne kažem, može se naći jeftiniji stan, ali brate mili, ako smo završili fakultet pa nećemo više živjeti studentski način života s cimerima i to."

"Moje mišljenje je da malo plašite čovjeka bez veze. Stan u Zagrebu se nađe za 400 eura. Popularan oglasnik ti je Njuškalo.hr pa pogledaj sam. Režije variraju, ljeto-zima, računaj još 100-150 eura da je neki prosjek. Hrana ti je nekih 250 eura ako si sam. Znači 700-800 eura su ti neki životni troškovi. Sad ovisno je li pušiš, cigare su skuplje kod nas nego u Srbiji, je li misliš imati auto i slično. Po meni ako možeš bez auta, puno novaca ćeš sačuvati. Zagreb je dobro povezan javnim prijevozom, imaš buseve s jeftinim kartama, tramvaje i vlakove. Za tvoju branšu, plaće bi trebale biti 1100 eura minimalno pa na više, spomenuo si da si na nekoj početnoj poziciji. Što se tiče kulture, slična je vašoj, ne moraš skrivati da si Srbin ili tako nešto, vidjet ćeš da je grad pun stranih turista, a i radnika. Ja bih ti preporučio da probaš, zašto ne, jedno iskustvo više", savjetovao mu je drugi muškarac.

Financijska situacija u Srbiji

Neki su komentirali troškove života u Novom Sadu: "Na nivou Srbije je prosječna plaća 400 eura, u Novom Sadu i u Beogradu su veće, ali zato ti se prosječan jednosobni stan u Novom Sadu kreće između 350-400 eura, a hrana je ponekad skuplja nego u Njemačkoj. Recimo kruh je 1 euro, mlijeko je 2 eura, pivo u gradu 2-3 eura. Što se predsjednika tiče, možeš ga zvati kako hoćeš, ali nema šanse da će nam sjahati s grbače."

"Novi Sad je možda najbolji grad za život u Srbiji, iako i ovdje stanarina ide gore, ali bar imaš jak privatni sektor u IT-u, tako da se može živjeti bez stranačke kartice. Ogromna prednost u odnosu na Beograd je infrastruktura i cijene najma stana. Garsonijera je 200 eura mjesečno. Ako živiš sam, troškovi su 1000 eura", napisao je jedan Srbin.

Jedan Zagrepčanin mu je rekao da bi on radije na njegovom mjestu ostao u Novom Sadu: "Ja bih iz Zagreba prije otišao u Novi Sad nego obrnuto. Baš zato što je sve jeftino kod vas, najbolja klopa za siću i Dunav je top, Avdulj Loka kod promenade je top, sve za bicikl je top."