Jedan student je u iščekivanju doma za novu studentsku godinu odlučio potražiti savjet na Redditu: "Studentski dom Stjepan Radić - iskustva? Općenito me ovako zanima o tom domu, kakav je i kakvi su stanari. Čuo sam razno razne horor priče o njemu, da su stanari gadni i odvratni te da ima puno alkohola i koje čega. Također znam da ima i par paviljona s cjenovnim rangovima, a koliko sam čuo oni paviljoni 10-12 ili 11 i 12 su najbolji, a tamo soba dođe oko 700-800 kuna. Iskreno, meni nije problem platiti sobu, ali samo hoću znati kakva su iskustva te kakav je proces dobivanja te sobe u tim paviljonima i ako je netko čak u takvoj sobi u tom domu, bio bih jako zahvalan na malo opisa i pojašnjenja. Hvala unaprijed na svim savjetima i podijeljenim iskustvima."

Iskustva

Javili su mu se neki ljudi i ispričali svoja iskustva: "Frendica je bila u 12. paviljonu, natječaj za sve kategorije soba je isti, ali neko pravilo je do sad bilo da brucoši skoro nikad ne dobiju 1. kategoriju, a mislim, imaš slike soba na stranicama studentskog centra, basically dvije sobe, dijele kupaonu i kuhinju, a ako želiš izbjeći alkohol, mani se Save, okružena je klubovima, a ako te ne zapadne cimer "alkos" bar pola kata će ti biti takvo, tako da radije odi na Cvjetno, ono je kao mirnije ili ako ti je faks u tom dijelu grada Lašćinu."

"Živim na Savi zadnjih 5 godina, bio sam u svim kategorijama i to je za mene možda i najljepše mjesto na Zemlji. To što ne piješ i nisi neki partijaner ne bi ti bio problem, nitko te neće tjerati da piješ i partijaš (iako će ti praktički svi to ponuditi, pogotovo susjedi). Evo za primjer, ja ne pijem i nisam za neka velika druženja i partijanje i svejedno volim Savu. Puno je ljudi, neće ti se svi svidjeti, ali ako si ok s cimerom, nećeš imati problema. Ti mitovi da se na Savi ne može učiti jer se stalno partija i jer je buka su glupost, onome kome se ne radi, ne treba puno da ga se omete u poslu i ne bi radio ni da je na mirnijem mjestu, a ako ćeš biti za učenje, nećeš imati problema s njim, nije ni blizu toga da se ne može, u učionicama se pogotovo lako nađe mir i tišina. U svakom slučaju, ne odgovaram te od opcije da uzmeš stan ili tražiš Cvjetno kao dom, već samo mislim da su te bajke kako se na Savi ne uči i ne radi, već samo pije, čista glupost. Ništa nije za svakoga pa tako ni Sava, ali nemoj da te nepotrebno brinu priče o tome kako je Sava leglo divljaka kojima je samo do toga da se vikendom živi razbiju jer to nije ni blizu istine", objasnio mu je jedan muškarac.

Prednosti i mane

Neki su mu rekli prednosti i mane: "Bolje onda nemoj na Savu. Ja trenutno živim na Savi i ima prednosti i mana. Cvjetno i Šara (SD Ante Starčević) su super za ljude koji više vole mir. Cvjetno je meni bilo super jer imaš svoju kupaonu i sam brineš o higijeni (ako te dočeka hrpa dlaka u njoj ili neoprana WC školjka, krivi ste ili ti ili cimer), ali za mene premirno. Šara (Ante Starčević) je također mirniji, kupaonu dijeliš sa sobom pored što može biti zaj... ako su docimeri neke sirovine (frend ima docimera koji dovodi djevojku i glasno spolno opći s njom u sobi, nekad i u spomenutoj kupaoni). Prednosti Save: Volim kad ima ljudi, možeš upoznati fora ekipu. Mane Save: Žene na mom katu upitne higijene i još upitnije inteligencije, frajer koji me prije par sati polio vodom dok sam prolazila ispod balkona (nadam se da je voda, molim dečka ako to čita da ukine ovaj srednjovjekovni običaj. Želim mu sve najbolje i da položi sve ispite i vrati se u džunglu i iz koje je došao)."

Kriv pristup

Neki su komentirali da ima kriv pristup: "Ok, ne piješ i to je tvoje pravo. Ako ne želiš u životu popiti ni kap alkohola, tko smo mi da komentiramo, ali je problem u tvom pristupu da su ovi koji odluče iskoristiti studentske dane za više partijanja i poneke pijanke neki košari i alkoholičari. Ponašaš se kao da će ti na silu trpati alkohol u grlo. Ne daj bože da vidiš da netko zapali frulu. U studentskom domu ne možeš očekivati mir 24/7 kao u knjižnici. Imaš prostorije za učenje, imaš NSK, a po noći imaš čepiće za uši ako party postane preglasan. I još jedan savjet, nemoj gledati ljude s visoka. Nisi bolji od njih. Ako želiš da drugi poštuju tebe onda poštuj i ti njih."

"Evo ga, još jedna specijalna mamina snježna kuglica", zaključio je jedan muškarac.