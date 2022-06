Većini Zagrepčana, među ostalim, smeta vrućina u tramvaju i autobusima te ih zanima što je s klimom. ZET, pak, naglašava da raspolažu sa 142 tramvaja koji imaju klimatizirani putnički prostor, dok su u autobusnom prijevozu gotovo svi opremljeni klimatizacijskim sustavom.

Nezadovoljstvo jedne Zagrepčanke

Jedna Zagrepčanka je izrazila svoje nezadovoljstvo u dugačkom pismu upućenom ZET-u koje je poslala portalu Zagreb.info kako bi time potaknula gradsku vlast na promjenu.

Žena je započela svoju priču: “Do sada mi nikada nije palo na pamet žaliti se na usluge javnog prijevoza, ali nakon što sam neuspjelo pokušavala cvikati kartu (aparat nije radio, naravno) i kontrolor me gledao cijelo vrijeme. Pružila sam mu kartu ispričavajući se što nije cvikana, na što me on optužio da se pokušavam švercati. Ta sitna gesta neprofesionalnosti i bezobraznosti je kap koja je prelila svaku čašu i s obzirom na nedostatak odgovora ili ikakve reakcije ZET-a, ne znam kome više da se obratim.”

Namjerno zatvaranje vrata

Navela je i kako vozači namjerno zatvaraju vrata: “Svakodnevno se zadnjih 20 godina koristim javnim prijevozom i, u skladu s time, kao i većina mojih sugrađana plaćam usluge javnog prijevoza. U proteklih mjesec dana sam primijetila toliko nepravilnosti u radu ZET-a, od vozača do kontrolora, da više ne mogu kupiti kartu i ne zapitati se što ja to točno plaćam. Plaćam da mi vozači, kada pitam kada kreću, kažu 'Kad mi se bude htjelo', 'Pogledaj si raspored' (pa krene u drukčije vrijeme od onoga koje piše na rasporedu), 'Ja ne vodim brigu o tome'. Ti isti vozači tramvaja putnicima namjerno zatvaraju vrata pred nosom (s osmijehom na licu) krećući prije rasporeda, dok svojim kolegama otvaraju vrata i na semaforima."

Pokvarena klima i prljavi tramvaji

Zatim je nastavila u svojem pismu: "Plaćam za to da se vozim u tramvaju iz 1980. na tračnicama iz 1910. koje zadnjih 20 godina nisu obnavljane. Plaćam da kad sjednem u bus, kiša pada po meni jer krov curi, gledam u cestu kroz rupu pod nogama i dijelove buseva kako vise unutra, a kada se i pokušam primiti za rukohvat, on se miče skupa sa mnom. Plaćam za to da se obustave prometa i promjene trake najavljuju u zadnji tren (najčešće večer prije, iako se za njih zna i po mjesec dana ranije) kako se ne bih stigla ni prilagoditi. Ili vozač tramvaja na pola linije odluči promijeniti smjer i ne upozoriti putnike do zadnjeg trena."

"Plaćam i za pokvarene klime i zaključane prozore jer tko bi htio disati u punom javnom prijevozu, pogotovo na preko 30 stupnjeva ljeti, a prozore i kada uspijete otvoriti najčešće izazovu bijes vozača jer u njihovoj kabini klima radi pa ih boli briga što ne radi u ostatku prijevoza i time svi zaslužujemo udisati sparinu i kemikalije pokvarenih i godinama neservisiranih klima. A osim neočišćenih klima, plaćam i za to da kad u 7 ujutro sjednem u tramvaj nađem komad dreka pokraj sjedala, što dokazuje koliko redovito i temeljito se i inače tramvaji čiste", dodala je.

Diskriminacija mladih i izbjegavanje starijih

Žena je nastavila i dodala da kartu više neće kupovati: "Plaćam da kontrolori uđu u javni prijevoz, izbjegavaju starije i izraženo diskriminiraju mlađu populaciju, nerijetko uz verbalno vrijeđanje i maltretiranje čak i ako imate kartu. Također plaćam da mi se govori kako je javni prijevoz odlično subvencioniran od strane EU, ali te se subvencije vide tek na pet buseva, ako i toliko jer se u ostalo ne ulaže. Bitno da se vidi da izvlačimo subvencije, ali se ne vidi za što točno. Stoga sam došla do zaključka da sam zadnjih 20 godina mazohist jer uporno opravdavam plaćanje vaših “usluga” i više si ne želim tako škoditi. Pitati se svakodnevno je li je ovo taj dan kada će mi se bus raspasti ili tramvaj sletjeti s tračnica ili ću ipak uspjeti doći na posao/doma u jednom komadu. Meni je dosta ovakvih pitanja, a na ZET-u je vrijeme da se zapitate.”