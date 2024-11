Sociopatkinja iznijela što joj govore glasovi u glavi: 'Povrijedi ih, zaslužuju da pate'

Žena koja se na društvenim mrežama naziva Delta, a za sebe tvrdi da je dijagnosticirana sociopatkinja, podijelila je video na TikToku u kojem objašnjava detalje svog stanja, te što se događa kada ju emocionalno potakne osjećaj nemoći.

Delta u videu priča kako funkcioniraju njezini unutarnji monolozi, te kako joj glasovi govore da povrijedi druge ljude.

Tvrdi da je upravo emocionalni osjećaj nemoći ono što ju najviše boli, kaže da su njezini drugi okidači izdaja, agresivno ponašanje usmjereno na nju ili ljudi koji pokušavaju biti dominantni.

Iako su službene dijagnoze sociopatije, pa i psihopatije rijetke, Delta tvrdi kako je njoj profesionalno dijagnosticiran i antisocijalni poremećaj osobnosti, te narcistički poremećaj.

"Zašto sam ja s takvim dijagnozama ona od koje se očekuje da se promijeni, kada je većina društva inherentno sebična, podla, odvratna i bezvrijedna?'', glasno kaže Delta, te dodaje ''svatko je za sebe, nitko zapravo ne mari za druge ljude.''

Njezin unutarnji monolog, kaže, počinje sličnim prijezirom prema društvu, namjerama drugih ljudi i nedostatku pravde s kojom se susreće tijekom života.

''Cijeli moj život bio je kronično maltretiranje, zlostavljanje, zanemarivanje i nepravda'', objasnila je u videu. ''Nikada nisam dobila pravdu za bilo što kroz što sam prošla i tako se nastavlja i dalje.''

''Društvo je ono što je mene napravilo ovakvom, moje okruženje je ono što me je učinilo ovakvom i imam pravo to iskaljivati ​​na bilo kome drugom koga smatram prikladnim za to. Zašto bih, dovraga, trebala poštovati druge ljude? Ne zaslužuju moje poštovanje. Zapravo, zaslužuju da ih ja prebijem. Zaslužuju biti iskorišteni i iskorištavani, jer su je*eno bezvrijedni'', objašnjava dalje kako funkcioniraju njezini unutarnji monolozi.

Foto: Pixabay

Nastavlja s tim kako ''ima pravo biti sadistički nastrojena nakon svega što je doživjela'', te da ju ''ne zanima što drugi ljudi imaju za reći o tome''. ''Prošla sam kroz toliko s*anja u životu i zaslužujem učiniti sve što trebam da bih se osjećala bolje'', zaključuje.

''Patila sam više nego dovoljno i ne zaslužujem to, i sada želim natjerati druge ljude da pate'', završava Delta koja na početku upozorava gledatelje kako je video o njezinom unutarnjem monologu prilično ''otrovan''.

