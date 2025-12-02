Službeno predstavljen program jubilarnog desetog izdanja Zagreb Advent Runa

Najveselija kostimirana adventska utrka u ovom dijelu Europe održat će se u nedjelju, 14. prosinca točno u podne, a start i cilj bit će upravo ispred hotela Zonar Zagreb. Ovogodišnje izdanje donosi posebnu energiju, slaveći deset godina zajedništva, humanosti i promicanja zdravog načina života.

Zagreb Advent Run započeo je kao entuzijastična inicijativa, a tijekom deset godina prerastao je u jedan od najprepoznatljivijih adventskih događaja u regiji. Danas okuplja kostimirane trkače svih profila i generacija, stvarajući iskustvo koje nadilazi sportski aspekt.

Mario Petrović Foto: Zagreb Advent Run

Obilježava se desetljeće postojanja

Okupljenima se uvodno obratio Mario Petrović, predsjednik MPR Grupe i jedan od organizatora Zagreb Advent Runa, koji je istaknuo da utrka nije samo sportski događaj, već pokret koji desetu godinu zaredom mijenja navike građana i sliku Zagreba u prosincu: "Ponosni smo što smo stigli do ove velike obljetnice. Deset godina nije malo, a energija koju osjećamo na svakom startu potvrđuje da radimo pravu stvar. Svake godine okupljamo tisuće sudionika, snažno doprinosimo međunarodnoj prepoznatljivosti Zagreba u adventu te potvrđujemo položaj grada među vodećim europskim adventskim destinacijama."

Berislav Sokač Foto: Zagreb Advent Run

Berislav Sokač i Sven Veronek, osnivači tvrtke Run Croatia i jedni od organizatora Zagreb Advent Runa, predstavili su detalje vezane uz tehnički aspekt utrke: "Svaka promjena donosi novu svježinu, a suradnja s hotelom Zonar Zagreb omogućila nam je da trkačima i navijačima pružimo još bolji doživljaj. Iza kulisa svakog izdanja stoje mjeseci priprema i velik timski trud kako bi na dan utrke sve funkcioniralo besprijekorno. Od sigurnosti na stazi do zabavnog programa, svaki detalj je pomno isplaniran. Ovogodišnje nove rute od pet i deset kilometara osmišljene su tako da trkači dožive grad u najljepšem svjetlu, a izniman interes potvrđuje da utrka i nakon deset godina ostaje jednako atraktivna. Jedna od najvažnijih inovacija je i to da Zagreb Advent Run službeno postaje prva utrka koja će se prenositi uživo."

Sven Veronek Foto: Zagreb Advent Run

Cjelokupni projekt Zagreb Advent Runa temelji se na ključnim vrijednostima: inkluziji, zajedništvu i poticanju na brigu o zdravlju stoga je specifičan i po nastavku suradnje i podršci radu glavnog ambasadora utrke Marka Kosa, sportaša, kondicijskog trenera i humanitarca te izv. prof. dr. sc. Ivana Pećina, potpredsjednika Hrvatskog društva za aterosklerozu, pročelnika Zavoda za bolesti metabolizma KBC-a Zagreb te pokretača akcije "Znaš li svoj broj?", koja je dio trajne javnozdravstvene kampanje Lov na tihog ubojicu.

Marko Kos Foto: Zagreb Advent Run

Glavni ambasador utrke Marko Kos predstavio je projekt "SNAGA-POKRETA", usmjeren na uključivanje djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti te poticanje zajedništva kroz kretanje te istaknuo da plemeniti cilj daje dodatnu vrijednost svakom koraku sudionika Zagreb Advent Runa te pozvao sve da se priključe projektu i budu dio širenja poruke inkluzije.

O važnosti tjelesne aktivnosti u prevenciji kardiovaskularnih bolesti govorio je izv. prof. dr. sc. Ivan Pećin, naglasivši da je Zagreb Advent Run izvrstan način za podizanje svijesti o važnosti brige o zdravlju. Istaknuo je kako su trčanje i redovita kontrola ključnih zdravstvenih parametara, poput kolesterola i krvnog tlaka, temelj prevencije. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na utrku putem službene web stranice www.zagrebadventrun.hr do 8. prosinca u ponoć te odabrati između ruta od pet i deset kilometara.

