U Vinkovcima odnedavo postoji agencija za spajanje samaca.

"Do sada smo imali oko 120 poziva. To je strogo anonimno, mi od korisnika ne tražimo ništa, osim njihovih želja. Njihove podatke ne šaljemo negdje dalje, to je sve strogo privatno", ispričao je Marko Tominac, vlasnik agencije za spajanje samaca. Tvrdi da je ovo prva agencija ovakve vrste u Hrvatskoj, a moto agencije je "Uvijek za. Uvijek pozitivni i uvjereni kako svatko od nas zaslužuje sreću."

"Ne znamo da postoji nešto slično i registrirano za poslove upoznavanja i spajanja ljudi u Slavoniji, a ni u Hrvatskoj. Registrirali smo društvo za osobne uslužne djelatnosti. Organizirali smo i besplatni telefon za sve koji zovu", stoji na službenoj stranici agencije.

Najbolji recept za sreću je od onih starih romantika koji su svoje ljubavi upoznali u vremenu bez modernih tehnologija.

Sve je strogo privatno

"To je recept jednog poštovanja prema drugome, čega danas nema. Ne na Internetu, ne na televiziji. U prirodu, za ruku i sve se riješi. Nikakav problem", kazao je Mihajlo Jović iz Vinkovaca, piše RTL. S druge strane, mladi se češće služe aplikacijama za upoznavanje, no znaju da to ima i negativnih strana.

"To ponekad može biti opasno te također loše, jer mnogo ljudi nisu kao što su na društvenim mrežama, pogotovo kod opisivanja. Puno ljudi preko poruka može pričati, a onda uživo samo šute", kazala je Mihaela Mišković iz Vinkovaca.

Za razliku od mlađe, starija populacija u ovakvom vidu upoznavanja ima jednu prednosti.

"S druge strane, s obzirom na iskustvo njihovo i godine vjerujem da su i snalažljivi negdje u pronalaženju novih poznanstava", rekla je Viktorija Livaja Budaić, psihologinja.

"Glavna poruka je sreća. Sreća je u dvoje, barem bi trebala biti, ako se tih dvoje ljudi slažu", poručio je Tominac.