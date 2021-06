Na njihovom je stolu Zoran Milanović potpisao tekst prisege za predsjednika Republike, a njihov namještaj nalazi se i u uredima svjetski poznatih kompanija poput Facebooka, piše RTL.

Dan uoči otvaranja na izložbu, u sušaru velikog hrvatskog brenda 'Prostoria' zavirila je i RTL-ova Jelena Pajić. Ondje ju je dočekao Tomislav Knezović. U subotu navečer planiraju otvoriti izložbu Revisiting Factory koja je u stvari nastavak na prošlogodišnju.

Krenuli sa tridesetak zaposlenika

"Moram se pohvaliti ovim putem da smo za nju osvojili nagradu u kategoriji Excellence in brand strategy", rekao je Knezović. Krenuli su sa tridesetak zaposlenika, a danas ih imaju čak preko 240.

"Krenuli smo s jednom halom, a evo danas ih imamo već pet i razmišljamo o gradnji iduće. To je samo dokaz da je naša strategija i misija bila ispravna. I idemo dalje", istaknuo je Knezović. Tvrdi da često puta na račun dizajna izgubimo nad udobnošću, no to kod njih to nije slučaj. Oni to ne dopuštaju.

Kao ikonu u svijetu namještaja ističe njihov Poligon koji je nastao 2013. godine. Brend je za svoj rad dobio i priznanje Njemačkog instituta za brand što je za njih, kako kaže, kao osvajanje Lige Prvaka.