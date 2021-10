Silvija Radanović (43) iz Đakova prije sedam godina obratila se redakciji Glasa Slavonije za pomoć pri pronalasku Milana, najmlađeg od trojice braće koji je posvojen kao mali dječak. Uspjela ga je pronaći nakon više od 30 godina razdvojenosti.

"Pomozite mi pronaći brata Milana", napisala je tada Silvija, čija je obiteljska priča ganula tisuće čitatelja.

Godine neuspješne potrage okončane su 16. listopada, kada joj je na Facebook stigla poruka: "Dobar dan, tvoj brat Milan je ovdje".

Nakon smrti oca 1988. godine, brigu o petero djece preuzele su državne institucije te su završili na različitim stranama. Silvija je tada imala deset godina, a Milan je bio beba od nekoliko mjeseci.

Silvija i stariji brat Dalibor završili su u hraniteljskoj obitelji u blizini Đakova, a Milan je odveden baki u Subotički Lug. Kada je posvojen, imao je dvije godine, a novi roditelji bili su Osječani koji su ga odveli u Njemačku. Odrastao je pod imenom Alen.

Među očevim stvarima pronašao isječak iz novina

"Nikada mi nisu krili da sam posvojen. Kada sam napunio 18 godina, došao sam u Đakovo u Centar za socijalnu skrb, no s biološkom obitelji nisam uspio stupiti u kontakt. Najveća želja bila mi je vidjeti se sa sestrom Silvijom, za koju sam tek nedavno, i to na gotovo nevjerojatan način, doznao da me traži", ispričao je 33-godišnji Milan.

U ožujku ove godine preminuo je njegov otac, posvajatelj, a Milan je među njegovim stvarima pronašao isječak iz Glasa Slavonije sa Silvijinim tekstom. Kada je došao u Hrvatsku, sestrični je pokazao novinski tekst, a ona je vrlo brzo pronašla Silviju i javila joj da je njezin brat u Hrvatskoj.

Milan ima samo lijepe riječi o svojim posvojiteljima.

"Nisu imali tajni preda mnom, nisu mi muljali, uvijek su bili vođeni time da me zaštite i pruže ono najvažnije, ljubav i dom", rekao je Milan za Glas Slavonije.

Posjetio je Silviju u njezinu domu u Palančanama, a ponovno pronađeni brat i sestra doživotno će ostati u kontaktu.