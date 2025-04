Šest znakova upozorenja: Prepoznajte toksično radno mjesto već na razgovoru

Nova istraživanja pokazuju da je toksična radna okolina glavni razlog zbog kojeg su mnogi ljudi tijekom pandemije davali otkaze. Analiza više od 1,4 milijuna recenzija na Glassdooru, koja je obuhvatila 500 najvećih američkih kompanija u razdoblju od travnja do rujna, otkrila je da loši međuljudski odnosi i nezdravo radno okruženje imaju deset puta veći utjecaj na odluku zaposlenika da napuste posao nego visina plaće.

Istraživači su toksičnu kulturu definirali kao radno okruženje u kojem se neetično ponašanje često tolerira, radnici se osjećaju omalovaženo, a raznolikost, ravnopravnost i uključivost se zanemaruju, piše HuffPost.

Jasno je da toksično radno mjesto nije samo jedan loš dan na poslu. To je svakodnevna noćna mora u kojoj kod kuće ne možete prestati razmišljati o šefu koji vas maltretira. To je onaj težak osjećaj u želucu svako jutro kad znate da vas na poslu čekaju ljudi koji vas ne poštuju, spletkare iza leđa i stvaraju neugodno radno okruženje. Zbog vlastitog zdravlja i dobrobiti, ovakva radna mjesta treba izbjegavati po svaku cijenu.

Foto: Shutterstock

Znakovi upozorenja na toksično radno mjesto

Ponekad tek nakon što krenete raditi, zapravo shvatite da ste donijeli pogrešnu odluku. No, u mnogim slučajevima znakovi upozorenja javljaju se već tijekom razgovora za posao. Na ove detalje trebate obratiti pažnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osobe koje vas intervjuiraju govore loše o bivšem zaposleniku

Način na koji netko priča o osobi kad ona nije prisutna može puno reći o tome kako bi se sutra mogli ponašati prema vama. Jedan od načina da to prepoznate jest da pitate što se dogodilo s osobom koja je prije vas radila taj posao, savjetuje odvjetnica za radno pravo iz Floride, Donna Ballman.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako loše pričaju o toj osobi ili izbjegavaju odgovor, to je vjerojatno loš znak, a ako govore ružno o trenutačnim zaposlenicima – bježite. Ako ćete voditi tim, pitajte koliko zaposlenika ima, kako im ide i koje su im odgovornosti. Ako negativno govore o vlastitom timu – odmah izađite", rekla je Ballman.

E. Kevin Kelloway, profesor psihologije sa Sveučilišta St. Mary’s, kaže da je isključivanje i ignoriranje drugih znak potencijalno toksične sredine.

"Obratite pažnju ako netko djeluje kao autsajder – primjerice, osoba koja ne ide na pauze s drugima ili je predmet šala. To su klasični znakovi zlostavljanja i isključivanja koji upućuju na nezdravu radnu atmosferu", kaže Kelloway.

Foto: Shutterstock

Menadžer vam ne dopušta razgovor s ostalim članovima tima

U zdravoj radnoj sredini zaposlenici mogu iskreno govoriti o tome kakav je posao. No u toksičnim firmama šefovi često kontroliraju komunikaciju, čak i s potencijalnim zaposlenicima.

"Ako voditelj zapošljavanja ne želi da razgovarate s kolegama s kojima biste trebali raditi, to je jasan znak nezdravog odnosa. To pokazuje da šef ne vjeruje svojim zaposlenicima, što stvara iscrpljujuće radno okruženje. Takvi vođe obično sve nadziru, uvode posebna pravila i ne dopuštaju slobodu govora", kaže psihologinja Laura Gallaher.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također može upućivati na nezdravu dinamiku moći između šefa i ostatka tima. "Ako tijekom razgovora šalju poruku da je sve jednostrano u smislu - 'ja zapošljavam, ja odlučujem' – to znači da će se isto ponašati i kad postanu vaš nadređeni. U zdravom kolektivu šef neće isticati da je samo on važan i da se tako radi", dodaje Gallaher.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osoba koja intervjuira ne priznaje nikakvu manu tvrtke

Nijedno radno mjesto nije savršeno. No ako voditelji intervjua ne žele priznati nijedan problem ili prostor za napredak, to može ukazivati na toksičnu radnu okolinu.

"Zdravo radno okruženje pruža dovoljno sigurnosti da ljudi mogu biti otvoreni i priznati svoje slabosti. Kada šefovi pokušavaju prikazati da je sve savršeno, stvaraju pritisak na druge. To dovodi do toga da zaposlenici počnu sakrivati pogreške, pretvarati se da sve razumiju i prebacivati krivnju na druge kad nešto pođe po zlu. Takvo ponašanje stvara toksičnu atmosferu i emocionalno iscrpljuje ljude", napominje Gallaher.

Način na koji govore o uspjehu djeluje kompetitivno

Profesorica menadžmenta Manuela Priesemuth sa Sveučilišta Villanova upozorava da osobe koje zapošljavaju često prikazuju tvrtku u što boljem svjetlu pa su znakovi toksične okoline često suptilni. Zato preporučuje pažljivo slušanje izraza poput: "Mi to tako radimo" ili "To je normalno u ovoj industriji". Ako se te fraze koriste kako bi se opravdalo ponašanje poput mikromenadžmenta ili zanemarivanje ljudi radi rezultata, to su znakovi za uzbunu.

"Ako čujete nešto što vam djeluje neprihvatljivo ili ne odgovara vašim vrijednostima, moguće je da to radno mjesto jednostavno nije za vas", kaže Priesemuth.

Primjerice, postavite pitanje o sustavu nagrađivanja u firmi. Ako nagrade ovise isključivo o novcu, a ne o timskom radu, svrsi ili međuljudskim odnosima, to može značiti da se zaposlenike potiče da se bore za bonuse umjesto da surađuju. Kad su bonusi glavni motiv, povećava se i rizik od neetičnog ponašanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Način na koji menadžeri govore o uspjehu također otkriva puno o napredovanju. "Ako govore kao da postoji ograničen broj nagrada i da će netko dobiti, a netko izgubiti, to sugerira da se zaposlenici natječu jedni protiv drugih kako bi se istaknuli", napominje Rebecca Greenbaum, profesorica na Sveučilištu Rutgers.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Izbjegavaju govoriti o dokumentima koje morate potpisati pri zapošljavanju

Razgovor za posao je pravo vrijeme da saznate sve o uvjetima koje vas očekuju. Ako menadžer ili osoba koja vas intervjuira ne žele razgovarati o ugovorima ili pravilima koje ćete morati potpisati, to je znak za oprez.

Ballman upozorava da je važno već na razgovoru pitati hoćete li morati potpisati neki posebni ugovor kad počnete raditi.

"Ako kažu da, zatražite kopiju unaprijed kako biste ga mogli pregledati. Ako odbiju, moguće je da skrivaju neugodan ugovor o zabrani konkurencije, koji će vam otežati pronalazak posla nakon odlaska", objašnjava. Mnoge toksične tvrtke koriste ih kako bi natjerale zaposlenike da ostanu u lošim uvjetima jer im ograniče mogućnost odlaska.

Svi djeluju nervozno, nezadovoljno ili iscrpljeno

Jedan od suptilnijih znakova toksične tvrtke je atmosfera. Ballman savjetuje da obratite pažnju na ponašanje zaposlenika dok ste ondje.

"Kako vas dočekuju? Izgledaju li sretno ili izbjegavaju kontakt očima? Čujete li deranje? Ima li druženja u kuhinji ili svi brzo prođu i nestanu? Cijela atmosfera vam može puno reći o kulturi radnog mjesta", ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće mladih očekuje porezni poklon: Imamo računicu koliko tko može dobiti!