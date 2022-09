Ne postoji čovjek u Mihajlovcu, malom selu pored Smedereva, koji nije čuo za Ljubišu Vasića zvanog Vasa i koji ne zna za njegov objekt, zbog kojeg je završio i iza rešetaka, a koji je držao u samom selu uz glavnu cestu.

Mještani sela se ne ustručavaju do detalja ispričati sve što su viđali prijašnjih godina, kada je ovaj objekt radio punom parom.

Lokacija javne kuće

Ovaj napušteni objekt nalazi se odmah pored glavne prometne ulice i prekoputa osnovne škole i crkve. Dvojica mještana ovog sela htjela su podijeliti svoja iskustva o tome, kako je to živjeti u blizini mjesta gdje se skupljala klijentela sumnjivog miljea.

"Nisam nikada posjećivao taj bordel, ali svi u selu smo manje - više znali što se tamo događa i čemu taj objekt služi. Nikad nije bilo bučno navečer kada je objekt radio. Cijeli taj njegov bordel je bio zabarikadiran, unutra postoje podrumi", rekao je jedan mještanin sela.

Dovođenje žena

Drugi mještanin je rekao da su djevojke redovno bile dovođene u ovaj objekt.

"On je svoju karijeru počeo s mladim djevojkama. On je tu djecu dovodio i odvodio i on je njih preprodavao. Dovedu ih taksijem tu (u bordel) i onda ih razvoze svuda. Tako da te djevojke nisu ni znale gdje idu. Ucjenjivali su ih. Bilo je curica iz Ukrajine, Moldavije, Bjelorusije", objašnjava.

On kaže da je Ljubiša dovodio djevojke u kuću koja je u blizini bordela.

"On ih dovede po četiri, pet i smjesti ih gore na kat. I one jadne vire kroz prozor, kao ptice iz gnijezda. Kada sam prolazio, viđao sam takve prizore, a onda su oni njima zabranili da gledaju kroz prozor, morale su roletne biti spuštene. To su bile lijepe djevojke, mala djeca, one dođu dvije-tri noći i nestanu pa onda nova tura djevojaka i sve tako u krug", priča Mihajlovčanin.

Kad je došlo do uhićenja

Kako kaže, ranije je bilo obračuna i ranjavanja, ali zadnjih godina se nisu događale takve situacije. Kako dodaje, jedanput kada se dogodila pucnjava, ni svećenik iz crkve nije smio izaći.

"Kada je došlo do uhićenja, uhićen je bio i jedan sirotan tu iz sela, koji je radio kod njega kao konobar", završava priču.

Ljubiša Vasić, poznat po nadimku - prva frizura Srbije i konobar J. J. (62) uhićeni su u travnju u Vasićevoj kavani koja se nalazi u Mihajlovcu kod Smedereva zbog trgovine ljudima, a policija mu je upala u lokal baš u trenutku kada su se događale "orgije" u tajnim sobama.

"To su prostorije u kojima su se djevojke bavile prostitucijom. Ima više soba, a pripadnici MUP-a su upali baš u trenutku kada su tri djevojke pružale usluge dvojici muškaraca", rekli su tada iz istrage ovog slučaja, piše Kurir.