"Bilo je novaca u to vrijeme, više nego sada i ljudi su bili drugačiji. Naravno, tadašnji kriminalni milje bio je opasniji nego sada, međutim, nisam osjećala strah jer me je suprug Petar pratio na svakom mom nastupu. Četiri godine sam se bavila striptizom i on je svaki put išao sa mnom i sjedio za stolom tijekom mog izvođenja. Gledao je dok su se napaljeni muškarci preznojavali, dobacivali mi da me vole i da me obožavaju. Međutim, nijedan me nikad nije pipnuo, a kamoli imao", naglasila je nekadašnja striptizeta.