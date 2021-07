Umirovljenica Hattie Retroage (85) iz New Yorka rekla je da traži ljubav nakon što se rastala od svog 39-godišnjeg dečka, piše LADbible.

Pohotna baka odlučila je napraviti račun na Bumbleu, jer se želi zabaviti. Ona je imala 48 godina kad se razvela i tada je kazala da želi izlaziti samo s mlađim muškarcima.

"Sada se ne viđam ni s kim. Napravit ću profil na Bumbleu, jer su tamo neke moje prijateljice upoznale muškarce. Ponovno počinjem izlaziti sada kad mogu biti intimna i ponovno uživati ​​u vođenju ljubavi!", otkrila je Hattie za magazin Fabulous.

"Oduševljena sam što moj seksualni stil preokreće trendove. Ne uživaju samo stariji muškarci u mladim ženama - mi starije žene mijenjamo trendove! Jučer ujutro nazvao me je mladić iz Izraela da mi kaže da se zaljubio u mene. To je tako slatko!"

Ima troje unučadi

Prije nego ju je Tinder blokirao, Hattie je išla na spojeve tri puta tjedno, a onda je muškarce počela upoznavati uživo, a to joj, tvrdi, nije bio nikakav problem. "Nikad nisam upoznala muškarca koji me nije želio j***ti."

Hattie ima dvoje djece i troje unučadi. Ona je životna trenerica i spisateljica koja se školovala za plesačicu. Ona i njen bivši ljubavnik John (39) pojavili su se u emisiji "Age Gap Love", ali njihovoj vezi došao je kraj i ona je sada ponovno slobodna.

"Johna sam prestala viđati nakon našeg pojavljivanja u showu 'Age Gap Love'. Bilo je zabavno. Komentari gledatelja bili su urnebesno smiješni", rekla je Hattie.

Redovito vježba

Svima koji trenutno nisu u vezi dala je jedan savjet. "Masturbirajte, zaboga! Morate pokretati motor bez obzira želite li to ili ne… Održavajte svoju seksualnost na životu."

Hattie svoj mladalački duh održava redovitom tjelovježbom. U tome joj puno pomaže medicinska lopta od pet i pol kilograma koju kotrlja preko trbuha te se s njom udara po prsima. "Moja medicinka je uz mene već 35 godina. Priprema moje tijelo za sraz tijekom seksa."

"Kad me ljudi pitaju zašto volim mlađe frajere, misle da je to zbog tvrdog penisa ili nečeg sličnog. Ne kažem da mi nije do toga. Općenito, stariji muškarci su sami sebe ostvarili i to mi nije privlačno, a kod mlađih volim to što su napaljeni i ja im mogu tu vatru rasplamsati", pojasnila je Hattie.