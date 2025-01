Second hand trgovine preselile su se online, a ovo su najbolje među njima

Bilo da želite kupiti povoljan komad odjeće, pronaći vintage namještaj ili prodati stvari koje više ne koristite, online second hand platforme nude raznovrsne mogućnosti. Sigurno vam se dogodilo da vidite komad odjeće koji vam se sviđa u izlogu ili namještaj koji bi vam se savršeno uklopio u trenutno uređenje doma, ali cijena debelo prelazi vaš budžet. U takvim situacijama, bilo bi super da taj predmet možete kupiti polovni, naravno, ako postoji netko tko ga prodaje.

Zamislite sad obrnutu situaciju. Sigurno imate u ormaru nov novcat odjevni artikl koji ste kupili jer vam je u tom trenutku bio super, ali sad više nije. Ili su vaša djeca odlučila da su im igračke postale dosadne i ne žele ih više, a u odličnom su stanju. U obje situacija, tu su second hand shopovi, ali možda ne oni koji vam prvi padaju na pamet.

Foto: Pexels

Online second hand shopovi

Second hand u principu označava predmete koji su rabljeni, odnosno iz druge ruke. Već godinama postoje stranice na internetu koje prodaju rabljene predmete. Od odjevnih artikala, do nakita, posuđa, elektroničkih uređaja, a čak i glomaznih komada namještaja poput ormara ili kraljevskih kreveta. Za neke od njih sigurno znate ili ste na njihovim oglasnicima provodili vrijeme.

Deja new

Deja new je second hand i outlet web shop koji pokriva Hrvatsku i EU. Stranica izgleda gotovo poput svake druge za online kupovinu, s artiklima prikazanim na lutkama. Velika prednost stranice Deja new je što kod svakog artikla postoji oznaka točno koliko je nošen, ima li tragova nošenja i u kakvom je stanju. Osim odjeće (i muške i ženske) u ponudi imaju i kućni tekstil.

Ulični ormar

Iako imaju prodavaonicu u Jurišićevoj 16 u Zagrebu, ovaj vintage second hand dućan ima i opciju kupovanja online. Za iznose preko 70€ dostava je besplatna za narudžbe na području Hrvatske, a možete odabrati i opciju preuzimanja osobno te plaćanja pouzećem, ali i plaćanje virmanom i karticama. Dućan je specijeliziran za vintage odjeću i modne dodatne i svaki dan se puni novim predmetima.

GLOSSY LOOK

GLOSSY LOOK je online trgovina za prodaju novih i second hand odjevnih predmeta i modnih dodataka. Rade već preko 10 godina i nude nove i atraktivne modne artikle uz pristupačne cijene i vrhunske originalne brandove za second hand asortiman. Sve iz njihove ponude je original brandova, kvalitetna odjeća koju ćete još dugo moći koristiti. Artikli su nabavljeni od provjerenih certificiranih dobavljača, dezinficirani i uredni.

ReStyloh

Kupi second hand odjeću i uštedi, prodaj odjeću koju više ne nosiš i zaradi - ovo je moto stranice ReStyloh. Ideja iza stranice je jednostavna i brza kupovina second hand odjeće kao i jednostavna i brza prodaja odjevnih predmeta koje više ne koristite. Tu je i kategorija za ručno rađene predmete kao i kozmetiku.

STILLIST.hr

Moguće je pronaći dizajnersku odjeću u second hand dućanima, a u online second handu Stillist to je norma. Ovaj second hand specijaliziran je za pre-loved dizajnerske marke - od Chanel, Adidas, Gucci, Dior pa nadalje. Njihov cilj je normalizirati kupovanje second hand dizajnerskih komada u cilju smanjenja tekstilnog otpada. Svi predmeti u njihovoj ponudi dolaze s opisom proizvoda - koliko je nošen i u kakvom je stanju, a kod nekih je poznato i gdje i kako je kupljen.

Reluxe

Reluxe je još jedna stranica koja omogućuje preprodaju luksuzne second-hand odjeće uz dostavu i u Hrvatsku. Cilj im je potaknuti odgovorniju modu produljenjem vijeka odjevnih predmeta i smanjenjem emisija ugljika. Fokus im je na kvalitetnoj odjeći koja zaslužuje dugotrajnu upotrebu, bilo da je ponovno nosite ili vratite u cirkulaciju. Svaki komad je autentičan, a proces od oglašavanja do dostave je u potpunosti zbrinut.

Second hand online aplikacije

Ako govorimo o second hand stranicama, moramo spomenuti i second hand aplikacije koje postaju sve popularnije. Kvalitetni i jeftini odjevni predmeti nadohvat ruke dostupi u bilo koje doba dana i noći - to je čar second hand aplikacija.

Vinted

Jedna od popularnijih platformi za second hand kupovinu i prodaju u Europi je Vinted. Ova aplikacija omogućuje korisnicima da prodaju odjeću, obuću, modne dodatke, pa čak i kućne potrepštine, a posebno je privlačna zbog nultih naknada za prodavače – sav zarađeni iznos ide izravno vama. Vinted se odlikuje preglednim sučeljem i brojnim filtrima za pretragu, što olakšava pronalazak savršenog komada. Kupci plaćaju malu naknadu za sigurnost transakcije, a sustav ocjenjivanja korisnika pomaže u stvaranju povjerenja unutar zajednice.

MojeKrpice

Vratimo se na tren u Hrvatsku. Ako ste u ikojem trenutku života prodavali ili kupovali odjeću preko interneta, vjerojatno ste nabasali na Moje Krpice. Ova stranica obilježila je cijelu jednu eru online shoppinga, što smo zaista niskih cijena, što zbog ponuda poput "Kupi dva i treći gratis" ili "LOT odjeće za po kući". Kod stranice Moje Krpice je ljepota u tome što, osim što još postoji i još uvijek ima aktivnih korisnika, postavljanje artikala je iznimno jednostavno, a dopisivanje s drugim korisnicima je baš poput društvene mreže.

Depop

Depop je platforma koja je osvojila mlađe generacije zahvaljujući svom urbanom, trendovskom stilu. Ova aplikacija spaja koncept second hand trgovine s društvenim mrežama, pa korisnici mogu pratiti omiljene prodavače, lajkati artikle i pregledavati personalizirane feedove. Depop je savršen za one koji traže unikatne, vintage ili brendirane komade, a prodaja je jednostavna, no uključuje proviziju od 10% na svaku transakciju. Ako imate smisla za estetiku i želite svoje artikle predstaviti na vizualno privlačan način, Depop je idealna platforma.

Sellpy

A tu je i Sellpy, jednostavan način za kupnju i prodaju rabljene odjeće i predmeta online. U ponudi imaju odjeću, modne dodatke, elektroniku, kućni dekor i kozmetiku. Kupnjom second-hand artikala na Sellpyju lako možete vidjeti koliko svaki proizvod štedi emisije ugljikovog dioksida i vode u usporedbi s novima. Svaki artikl prolazi temeljitu provjeru kvalitete, a uz sigurnu naplatu, brzu dostavu i jamstvo povrata unutar 30 dana, kupovina je jednostavna poput bilo koje online trgovine.

Vestiaire Collective

Kupujte i prodajte rabljenu dizajnersku modu uz Vestiaire Collective – luksuzni stil nadohvat ruke. Svaki tjedan dodaju više od 3.000 artikala poznatih brendova poput Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermès, Rolex i Cartier. Platforma omogućuje sigurno plaćanje, stručnu provjeru kvalitete i jednostavnu dostavu.

Catawiki

Catawiki je platforma za aukcije na kojoj možete pronaći luksuzne predmete i dizajnerske brendove. Svakog tjedna održava se više od 600 aukcija koje uključuju modu, nakit, obuću i modne dodatke, s brendovima poput Chanel, Gucci i Armani. Predmeti su provjereni od strane stručnjaka kako bi se osigurala njihova kvaliteta i autentičnost. Aukcije su dostupne putem aplikacije, koja omogućuje praćenje ponuda, dodavanje predmeta na popis želja te jednostavnu i sigurnu kupnju i prodaju.

eBay

Na eBayu također možete naći mnoge proizvode, posebno elektronika, ali često se može naići na second hand predmete ili unikate poput kolekcionarskih komada. Ako na eBayu pak želite prodavati predmete koje imate, nešto je kompliciranije od Njuškala, jer trebate povezati svoj bankovni račun, odnosno kreditnu karticu.

