Jedna žena otkrila je u TikTok videu kako je uhvatila svog sada bivšeg supruga kako je vara s tadašnjom najboljom prijateljicom, piše The Sun.

Davne 2015. godine žena i njezin bivši zajedno su otvorili teretanu, a ta spomenuta prijateljica bila je jedna od članica teretane. Njih dvije su se odmah postale prijateljice te su se počele češće družiti.

"Počela sam sumnjati da se nešto događa kada je počela dolaziti u našu teretanu više puta dnevno - vrlo rano ujutro prije nego što bi drugi ljudi stigli tamo, a ostajala bi do navečer", tvrdi žena. Smetalo joj je što njena prijateljica i njen suprug prečesto pričaju nasamo, ali je mislila da pričaju samo o poslu.

Nešto joj je 'zasmrdilo'

"Posumnjala sam da nešto nije u redu kada mi je suprug počeo predetaljno opisivati što je radio tijekom dana", rekla je žena. Odlučila mu je "prokopati" mobitel te je ostala šokirana. Navodno je pronašla poruke između njega i prijateljice. Budući da su zajedno vodili posao, žena je odlučila ne reagirati na prvu.

"Ostala sam suzdržana i smirena. Nisam takva inače", rekla je žena. No, žena se jedan dan nakon treninga slomila i počela plakati. Tu joj je u pomoć uskočila ta najbolja prijateljica.

Prijateljica je dvolična

"Rekla sam joj da sam jako uznemirena jer sam mislila da me muž vara i da mi je dao HPV, što nije istina. Ne mogu vam ni reći koliko je neprocjenjiv bio pogled u njezinim očima. Bila je tako uspaničena, tako izbezumljena", kaže žena. Prijateljica joj je savjetovala da napusti muža, slažući se s njom da je on grozna osoba i da je vjerojatno vara. Žena je na kraju napustila muža, ali on nije dugo ostao sam.

Ta prijateljica se na kraju rastala od svog muža kako bi se udala za muža očajne žene. Njih dvoje sad imaju djecu.

"Sigurna sam da i dalje vara", ustvrdila je bivša supruga.