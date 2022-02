Poklopilo se Valentinovo s dolaskom američkog nosača zrakoplova u Split. Poznato je da vojnici uvijek traže laku i ne baš romantičnu zabavu. Nekad su zbog tako dobre prilike prostitutke dolazile čak i s krajnjeg istoka Europe, no to sad, zbog raznih razloga, nije opcija.

Sve više ljudi traži zabavu za jednu noć, ali i nešto više na društvenim mrežama i mobilnim aplikacijama poput Tindera. No, treba biti oprezan. Najbolje to dokazuje dokumentarni film The Tinder Swindler (Prevarant s Tindera) koji govori o financijskim prijevarama kojima su najčešće žrtve žene.

Zgrnuo milijune na Tinderu

Kako jedan "swipe" može promijeniti život pokazao je Izraelac lažnog imena Simon Hayut, koji se predstavljao kao sin kralja dijamanata i diljem Europe vrebao brojne žene tražeći ih novac i kartice. Lagao je da su mu računi blokirani i da ga hvataju neprijatelji. U svojim lažnim uvjeravanjima je bio dovoljno vješt, pa je tako zgrnuo milijune.

"Postoji nekoliko razloga zbog čega je Tinder Swindler toliko popularan, prvi i osnovni je što ljudi žive paralelne živote na društvenim mrežama. Tinder je jedan od njih. Tinder vas uvijek podsjeća na seks što dodatno privlači ljude, a drugo je što priča tih dokumentaraca tih najgledanijih i najpopularnijih su toliko nevjerojatne da vam ih ne prikažu na Netflixu ili negdje drugdje, ne bi vjerovali da se to dogodilo“, objasnio je za RTL filmski kritičar i novinar, Dean Sinovčić.

Prevaranta s Tindera su razotkrili upravo istraživački novinari. No, to ne znači da i oni, uz svo znanje koje imaju i sve s čime se susreću, ne mogu postati žrtvama prijevare.

"Odmah sam u startu bila najljepša žena na svijetu, divna, krasna. On je mene pitao čime se bavim, koji auto vozim, sve ga je interesiralo tako da bi mogao znati koliku cifru da mi pošalje za taj paket i ogromne novce“, otkrila je novinarka RTL-a, Sanja Petrović.

Nakon što je razotkrila njegovu prijevaru, uslijedila je lavina reakcija. "Preko 1000 komentara žena koje su se javile, neke s njim istim. Ja ih razumijem jer će najčešće naići na takve komentare: 'Kako si mogla biti tako glupa?' Najlakše je reći kako si mogao biti glup. Samoća je specifičan pojam i svatko ga doživljava na različit način", rekla je.

55 milijardi spojeva i bezbroj prijevara

Nije ni čudo što je The Tinder Swindler postao iznimno popularan, ne samo kao osoba, već i kao tema filma. Žrtve, s druge strane, ne bi trebalo osuđivati.

"Mi kao javnost moramo biti osjetljivi prema osobama koje jesu žrtve tih zločina. Ako smo osuđujući prema njima, one će šutjeti i patiti i omogućavat će varalicama da i dalje varaju bez da budu otkriveni“, smatra psiholog Igor Mikloušić.

Tinder je, kao najpopularnija aplikacija za upoznavanje, uzrok 55 milijardi spojeva. No, on ne služi samo za brzi seks ili romantične prijevare. Mnogi ondje pronalaze nove prijatelje i krate vrijeme dopisivanjem. Znaju to i marinci koji su stigli u Split.

No, Simon još uvijek hara Tinderom i traži nove žrtve. Odslužio je samo pet mjeseci zatvora, a deseci njegovih žrtava i dalje otplaćuje milijunske dugove. Solo igrači, a napose igračice, trebale bi biti oprezne pri "svajpanju" na Valentinovo. Možda upoznaju nekog drugog Simona.