Tročlani par posvojio djevojčicu (3) i žele roditeljski status: 'Ona je dijete iz snova'

Jonathan Bedard (44), Éric LeBlanc (33) i Justin Maheu (40) žive u Montrealu u poliamornoj vezi. Nedavno su ostvarili svoj dugogodišnji san o roditeljstvu posvojivši trogodišnju djevojčicu.

Međutim, kako prenosi People, njihov put time nije završen. Sada se suočavaju s pravnom bitkom za zakonsko priznanje svoje obitelji i proširenje definicije roditeljstva.

"Možda nismo objektivni, ali ona je zaista dijete iz snova. Jedva čekamo vidjeti kako će odrastati", izjavio je Éric LeBlanc, govoreći o kćeri čiji identitet žele zadržati privatnim.

Pravna bitka za priznanje trećeg roditelja

Njihov slučaj, koji je privukao pažnju kanadskih medija, specifičan je jer zakon u pokrajini Quebec trenutačno ne dopušta da dijete ima više od dva pravno priznata roditelja. Za razliku od Quebeca, obitelji s više od dva roditelja već imaju pravni status u drugim kanadskim pokrajinama, poput Britanske Kolumbije i Ontarija.

Maheu, Bedard i LeBlanc zalažu se za promjenu zakona i u svojoj pokrajini, a obitelji poput njihove već postižu napredak unutar pravosudnog sustava.

U travnju je sudac presudio da je građanski zakonik Quebeca neustavan. Prema izvješću CTV Newsa, lokalnoj je vlasti dan rok od godinu dana da izmijeni zakonik, no Ministarstvo pravosuđa Quebeca uložilo je žalbu na tu odluku.

Unatoč pravnim preprekama, trojica muškaraca ostaju optimistični. Vjeruju da će doći do izmjene zakona te da će LeBlanc uskoro biti pravno priznat kao treći roditelj njihove kćeri. Trenutačno su kao roditelji službeno upisani samo Maheu i Bedard. Svojom pričom i dijeljenjem detalja iz obiteljskog života nadaju se doprinijeti promjeni percepcije javnosti.

Unatoč kritikama s kojima se suočavaju, ističu da žele isto što i svi roditelji: osigurati dobrobit svog djeteta.

"Naš glavni cilj bio je podići svijest o našoj situaciji i višestrukom roditeljstvu općenito", kaže LeBlanc.

Kako je nastala njihova veza?

Njihova veza započela je prije 20 godina, kada su se Justin Maheu, konzultant za menadžment, i Jonathan Bedard, profesor glazbe, upoznali tijekom studija i postali par. Desetljeće kasnije, 2018. godine, Bedard je upoznao LeBlanca, a potom i Maheua.

Sva trojica su i ranije imali iskustva s nemonogamnim vezama, stoga je, kako navode, formiranje ove veze za njih bio "prirodan nastavak odnosa koji su već počeli graditi". Od samog početka uspostavili su načelo jednakosti, čime su osigurali ravnopravan položaj za svakog partnera.

"Kao i u svakoj drugoj ljubavnoj priči, važno je razgovarati kako biste se upoznali, ali to je i nešto što osjećate, a nama trojici se činilo ispravnim", poručuju.

Svjesni da njihov model veze ne nailazi uvijek na razumijevanje, Bedard ističe: "Budući da smo se već deklarirali kao homoseksualci, možda nam je lakše zamisliti nove modele odnosa jer nam tradicionalni više ne odgovaraju."

Proces posvojenja nije bio jednostavan. Njihova prijava je u travnju 2022. godine prvotno zaustavljena nakon što su izjavili da žele odgajati dijete kao tročlani par. Nakon što su uložili pravnu žalbu, tvrdeći da zakon Quebeca ne zabranjuje djetetu da ima više od dvije roditeljske figure, odluka je poništena. Prošli su rigoroznu psihosocijalnu procjenu, nakon koje je utvrđeno da njihov dom predstavlja "sigurno okruženje" za dijete.

Otkako su svoju priču podijelili s javnošću, suočili su se s različitim reakcijama, od podrške do neodobravanja i homofobnih poruka. Ipak, Maheu ističe da većina ljudi, nakon što se upozna s njihovom situacijom, shvati da višeroditeljski model može donijeti "više financijske i emocionalne podrške".

"S Justinom sam već 20 godina, a s Ericom uskoro 10. Mi smo zaista stabilni", dodaje Bedard.

U njihovom kućanstvu roditeljske su odgovornosti ravnomjerno podijeljene. "Uvijek smo sve dijelili jednako. Iako nisam priznat kao roditelj, u svakodnevnom životu ne osjećam nikakvu razliku", objašnjava LeBlanc.

Njihova kći, kako navode, ne pravi razliku između LeBlanca i svoja dva pravno priznata oca.

"Ključno je da postoji triput više ljubavi, triput više prihoda, triput više svega. Ovo je priča stvorena iz ljubavi. Kao i svaka druga obitelj, dijete stavljamo na prvo mjesto. Ona je najvažniji dio i uvijek ćemo se pobrinuti da ima sve što joj je potrebno", zaključuje LeBlanc.

