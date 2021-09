Jedna majka iz Engleske ostala je bez teksta kada je doznala da su susjedi pozvali policiju jer su njezina djeca "vandalizirala" pločnik s kredom, prenosi LadBible.

Sarah Goodwin rekla je da je njezino troje djece i njihovi prijatelji koristilo kredu kako bi iscrtalo školicu na prilazu.

Njihove črčkarije nestale su nakon nekoliko dana, ali Sarah se šokirala kada su nezadovoljni susjedi pozvali policiju i lokalnu stambenu zajednicu žaleći se na "vandalizam".

O cijelom slučaju požalila se na Facebooku, napisavši kako ne vjeruje da je nekoga uvrijedila skupina djece koja je iskorištavala posljednje dane ljeta igrom izvan kuće.

Pritužbe ih nisu omele

"Što mislite o djeci koja kredom crtaju po pločniku? Moja djeca imaju šest, devet i 13 godina, plus njihovi prijatelji. Crtali su školicu, stazu za bicikle, oko sebe i sve je nestalo za par dana. Zbog toga je netko podnio pritužbu stambenoj zajednici i policiji. Mislila sam da je bolje da se djeca igraju vani nego ispred ekrana", poručila je ogorčena Sarah.

Nakon što je dobila stotine komentara podrške, majka je otkrila kako su njezina i tuđa djeca ponovno crtala po pločniku kredom te da ih pritužbe neće omesti.

"Igrali su školicu, iscrtali cestu za bicikle sa semaforima, kružni tok i parking, a pridružili su se i prolaznici. Igrali su se oko tri i pol sata s prijateljima i susjedima, 12 djece u dobi od četiri do 13 godina. Smijali su se i uživali. Volim duh zajednice koji je tamo vladao. Žao mi je, ali tko god misli da se na to treba žaliti, ima ozbiljan problem. Ionako će to kiša oprati za nekoliko dana. Nastojim iskoristiti posljednje lijepe dane prije nego što dođe zima", zaključila je.