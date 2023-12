Novorođenčad nas često oduševi i raznježi. Od prvog osmjeha ili dodira, ne možemo odoljeti preslatkim mališanima koji svakim pokretom uljepšaju dan. Jedna beba osvojila je srca čak 18 milijuna ljudi, javlja Republika.rs.

POGLEDAJTE VIDEO: Prizori beba ispred Petrove prije tri godine obišle su svijet. Posjetili smo ih, pričali sa zaposlenicima

Na Instagramu je osvanuo video koji će vam otopiti srce. U pitanju je tek rođena beba na pregledu kod neurologa. Video je podijelila bebina mama, očigledno ne znajući da će njeno dijete postati popularno na društvenim mrežama.

Beba je na pregledu kod doktora napravila čak šest uzastopnih i "čistih" koraka naprijed. Naravno, doktor ju je držao, a ona se nije previše veselila, već je cijelo vrijeme plakala i bunila se.

'To je normalni refleks'

Iako nigdje nije naglašeno da je u pitanju tek rođena beba, prema videu se lako da zaključiti da je u pitanju novorođenče. Ipak, uz pomoć liječnika izvela je svoje prve korake koji će sigurno njenoj obitelji ostati u sjećanju.

Video je mnoge ostavio bez riječi. Pozitivni komentari samo su se nizali, a mnogi su pokušali sa stručne, medicinske strane objasniti o čemu se točno radi u snimci.

Neki su sugerirali da to nije nikakvo "čudo" nego da se to događa kad novorođenčad ode na pregled neurologu.

"Kamo je ona pošla, a stara je jednu minutu?", "To je normalni refleks! Svi liječnici to rade na pregledima zbog neuroloških problema!", "Testiranje refleksa. Vidio sam kako se to radi prije više od 40 godina. Neki ljudi ovdje trebaju malo više čitati", "Preslatka beba", "Baš joj se žuri", samo su neki od komentara na Instagramu.