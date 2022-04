Brojne žene pokušavaju zanijeti prateći svoj menstrualni ciklus, ali nekima lako začeće ne polazi za rukom pa se tada suočavaju s osjećajem frustracija, a negativni testovi za trudnoću ih dodatno emotivno pogađaju.

Poduzetnica i inovatorica Maja Bujas se nakon razgovora s drugim majkama uvjerila da postoji bolji način za određivanje plodnih dana od menstrualnog kalendara.

Na me.mum projektu je radila više od četiri godine, a isti je sufinanciran sredstvima iz EU fondova. Uređaj se proizvodi u Hrvatskoj, a koliko je uspješan dokazuje i činjenica da su ga i SAD i Singapur prepoznali te ga naručili online.

Iako ju je život odveo u drugom smjeru, Maja je danas zadovoljna svojim putom koji ju je odveo u inovativnom smjeru te se u njezin projekt u zadnjih godinu dana uključilo 250 žena koje pokušavaju zatrudnjeti, a zahvaljujući njima, me.mum mobilna aplikacija raspolaže s većim brojem podataka, što omogućuje veći postotak točnosti u određivanju plodnih dana.

Maju smo pitali kako je počela njezina priča, koliko dugo se bavila istraživanjem, koliko je pravi tajming presudan za trudnoću , o metodama određivanja plodnih dana te funkcioniranju me.mum uređaja i aplikacije.

NET.HR: Završili ste manadžment u kulturi, a život Vas je odveo u inovativne vode te ste postali femtech inovatorica. Jeste li zadovoljni prekretnicom života?

BUJAS: Naravno da jesam, i prezadovoljna sam! Život zna biti nepredvidljiv, ali u tome i je čar. Studirala sam menadžment u kulturi jer me oduvijek privlačio menadžment, a uz to volim kulturu i pratim kulturna događanja. No, postala sam femtech inovatorica potaknuta vlastitim iskustvom jer dugo vremena nisam mogla zatrudnjeti.

NET.HR: Što Vas je potaklo na osmišljavanje uređaja koji određuje pravo vrijeme za začeće? Koliko dugo ste se bavili istraživanjem?

BUJAS: Priča o me.mum traje već nekoliko godina, što zbog toga što se zaista trudimo izbaciti na tržište kvalitetan i pouzdan proizvod, što zato što ovo nije jedino čime se bavim. Zadnjih godinu dana u naš se projekt uključilo 250 žena koje pokušavaju zatrudnjeti i upravo zahvaljujući njima, me.mum mobilna aplikacija sada raspolaže sa znatno većim brojem podataka, što, pak, omogućuje znatno veći postotak točnosti u određivanju plodnih dana.

NET.HR: Uz uređaj ste osmislili i mobilnu aplikaciju! Recite nam kako oni funkcioniraju.

BUJAS: Me.mum nije jedini uređaj za određivanje plodnih dana pomoću analize sline, no njegova inovacija je u tome što povezuje uređaj s mobilnom aplikacijom koja očitava, analizira i predviđa dolazak ovulacije. Dakle, aplikacija je ta inovacija!

NET.HR: Koliko država ima sluha za inovatore? Koliko vremena je bilo potrebno za realizaciju inovacije?

BUJAS: Naš projekt je sufinanciran sredstvima iz EU fondova. Zahvaljujući tome, uspjeli smo proizvesti prvih 1200 uređaja i napraviti aplikaciju.

NET.HR: Koliko je pravi tajming presudan za trudnoću? Pomaže li ženama praćenje njihovog menstrualnog ciklusa?

BUJAS: Iako je cilj me.mum proizvoda što točnije odrediti plodne dana u mjesecu, moram priznati da osim pravog tajminga, i niz drugih faktora utječe na plodnost, kao što su stil života, stres i općenito psihička, fizička i emocionalna uravnoteženost obaju partnera. Praćenje menstrualnog ciklusa otkriva nam što se događa u našem tijelu i kada, ali svaka žena je jedinka za sebe i nema isti ciklus. Zato se menstrualni ciklus ne može generalizirati nekakvim jednostavnim matematičkim izračunom, ali možemo doći do određenih zaključaka redovitim praćenjem onoga što se događa u našem tijelu.

NET.HR: S čime su se žene dosad borile i kojim se metodama inače koriste za određivanje plodnih dana?

BUJAS: Metoda je jako puno i svaka metoda ima svoje prednosti i mane. Bitno je da žena otkrije onu koja njoj najviše odgovara. Neke od popularnijih su, na primjer, mjerenje bazalne temperature ili vođenje menstrualnog kalendara. Menstrualni kalendar se vodi tako da se bilježi početak i kraj menstruacije i tako izračunava dan ovulacije. No, ova metoda nije baš pouzdana jer svaka žena ima svoj, jedinstveni ciklus. Jako su popularne i urino-trakice koje daju točne rezultate, ali nisu praktične za korištenje. Popularno je i mjerenje bazalne temperature, no najtočnija metoda je folikulometrija, kada se putem ultrazvuka mjeri veličina jajašca, koje je spremno za oplodnju kada dosegne određenu veličinu. No, ova metoda nije jeftina i iziskuje nekoliko posjeta ginekologu.

NET.HR: Može li se Vaš uređaj me.mum koristiti neograničeno? Koji je postupak korištenja uređaja?

BUJAS: I uređaj i aplikacija se mogu koristiti neograničeno, sve dok traje baterija, a ona može potrajati i do 10 godina, iako smo u uputama morali navesti puno kraći rok upotrebe. Kad ga jedna žena iskoristi, slobodno ga može koristiti i još njih nekoliko. Me.mum je jednostavan za korištenje jer se u samo tri koraka mogu odrediti plodni dani. Na uređaj se stavi kap sline, a kad se slina osuši, uređaj se prisloni na prednju kameru pametnog telefona na kojem je već pokrenuta me.mum aplikacija. Uzorak se zatim uslika, nakon čega nam aplikacija daje odgovor na pitanje ima li u slini LH hormona ili ne.

NET.HR: Jesu li Vam se javljale žene nakon uspješnog korištenja uređaja i aplikacije me.mum?

BUJAS: S nekim korisnicama sam u kontaktu, ali se trudnoća može direktno zabilježiti u samoj aplikaciji, što je do sad učinilo 30-ak naših korisnica. No, naravno, ne znamo o kome je riječ jer su svi njihovi podaci tajni i zaštićeni.