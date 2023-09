U dječjem gradu su u tijeku prijave na izbor za prvog gradonačelnika koji će obnašati svoju dužnost čak godinu dana. Uz dužnosti koje će imati, još više će se razveseliti brojnim pogodnostima koje mu se ovom titulom dodjeljuju.

Po prvi puta na našim prostorima organizirani su izbori za prvog dječjeg gradonačelnika i to u omiljenom dječjem gradu – MiniPolisu. Svi dječaci i djevojčice u dobi između 6 i 12 godina imaju priliku na čak godinu dana zavladati dječjim gradom, razviti samopouzdanje, pokazati svoje sposobnosti vođenja i isprobati se u raznim obvezujućim aktivnostima, ali i iskoristiti mnoštvo pogodnosti u kojima će uživati.

Prijave do 25. rujna

Tijekom godine bit će niz gradonačelničkih dužnosti u koje će se trebati uključiti. Ponajprije, tu je prisustvovanje najvažnijim događanjima u dječjem gradu i sudjelovanje u otvaranju novih sadržaja, meet up druženje, ali i predavanje mandata sljedećem gradonačelniku. Dužnosti ili povlastice? – Teško se odlučiti.

Ovo je jedinstvena prilika za sve obožavatelje MiniPolisa, jer će odabrani kandidat, uz mnogobrojne pogodnosti, dobiti i godišnju ulaznicu za MiniPolis – pa to je najcool poklon, zar ne?!

Ako se vaše dijete voli dobro zabavljati i još više obožava dječji grad, uživa u druženjima, nastupima i jedva čeka prerezati vrpcu pred ostalim uzvanicima na ceremoniji proglašenja – to je to, brzo snimite kratak video predstavljanja i ispunite prijavnicu na minipolis.hr. Prijave traju do 25.9., a proglašenje prvog gradonačelnika će se održati na proslavi 3. MiniPolis rođendana, u nedjelju 1.10.