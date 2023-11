Britanski oftalmolog Giles Edmonds rekao je da nije neuobičajeno da djeca prikrivaju probleme s vidom koje možda imaju.

Naglasio je uobičajena ponašanja koja bi mogla ukazivati na njihovu borbu. Ako vaše dijete žmiri na jedno oko kao da traži zakopano blago, to je znakovit znak. Ili ako se vidi da naginje glavu do ekstremnih kutova dok čita knjigu, to također može biti znak da vaše dijete treba otići kod optičara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Važnost pregleda vida

Edmonds je proveo istraživanje koje je otkrilo da se 35 posto od 1000 anketiranih roditelja djece, u dobi od 6 do 15 godina, brine da njihova djeca pokušavaju prikriti svoj loš vid. Giles je rekao: "Mnogi roditelji pretpostavljaju da zato što njihovo dijete ne pokazuje nikakve znakove problema s vidom, nema potrebe za pregledom očiju. Međutim, to je daleko od istine. Vaše dijete treba ići na redovite očne preglede od najranije dobi. "S obzirom na to da je više od 80 posto naših sposobnosti učenja, kognitivnih i društvenih sposobnosti omogućeno putem vida, to je izuzetno važno za cjelokupni razvoj vašeg djeteta", rekao je.

“Loš vid može uzrokovati probleme s učenjem i ponašanjem. Stanja kao što su škiljenje i ambliopija – lijeno oko – mogu se učinkovitije liječiti ako se ranije uoče, što bi moglo značajno utjecati na vaše dijete. Test vida ne provjerava samo vid, može otkriti druga temeljna zdravstvena stanja”, objasnio je Edmonds.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavni razlozi za zabrinutost roditelja su ti da njihovo dijete sjedi preblizu televizoru (48 posto), drži knjigu preblizu dok čita (45 posto) i često se žali na glavobolje (42 posto). Međutim, 39 posto priznaje da su previdjeli ove znakove ponašanja, a 40 posto tvrdi da nikada nisu razmišljali o tome da bi njihovom djetetu trebale naočale. 21 posto je priznalo da nikada nije vodilo svoje dijete na pregled vida. 97 posto žali što znakove nisu uočili ranije.

Studija je također otkrila da je prosječna dob u kojoj roditelj prvi put odvede svoje dijete kod optičara šest godina - unatoč tome što stručnjaci preporučuju da djeca obave prvi pregled očiju s tri i pol godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Giles Edmonds ističe ovih 8 znakova da vaše dijete treba naočale.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

1. Trlja oči

Trljanje očiju znak je umornih očiju u bilo kojoj dobi. Ako primijetite da vaše dijete trlja oči dok gleda objekt, to može ukazivati na naprezanje očiju, što može biti posljedica problema s neispravljenim vidom.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

2. Problem s čitanjem

Ako vaše dijete čita ispod očekivane razine, to može biti znak nekoliko problema s vidom. Djeca koja imaju problema s vidom također mogu ponoviti istu rečenicu dvaput ili koristiti prst za vođenje očiju. Držanje knjiga ili uređaja na udaljenosti može pridonijeti dugoročnom zdravlju očiju – držanje ovih predmeta na duljini od zgloba do lakta dobar je vodič, jer držanje preblizu može biti problematično.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

3. Naprezanje očiju

Ponekad postoje fizički znakovi kao što su naprezanje očiju, zatvaranje jednog oka ili držanje predmeta preblizu ili predaleko. Ako se djeca naprežu vidjeti ploču u školi, mogu biti i frustrirana što može značiti da ometaju nastavu. Sve ove stvari mogu ukazivati na probleme s vidom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

4. Glavobolja

Vaše bi dijete moglo imati više glavobolja, osobito dok čita. Kada gledate predmet s ili zaslonima iz neposredne blizine, mišići u i oko vaših očiju trebaju više raditi kako bi se fokusirali. S vremenom ti mišići mogu postati bolni i umorni. Slično tome, dugotrajno škiljenje može umoriti mišiće oko očiju, što može dovesti do glavobolje.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

5. Nagib glave

Ako je vaše dijete usavršilo umijeće naginjanja glave kako bi čitalo knjigu, to je znak da možda skriva probleme s vidom.

6. Sjedi preblizu ekrana

Ako vaše dijete ima naviku sjediti preblizu televizoru, to bi mogao biti znak da mu je teško vidjeti detalje. Sjedenje preblizu ekranu moglo bi uzrokovati dodatno naprezanje očiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

7. Često zatvara jedno oko rukom

Ako vaše dijete često zatvara jedno oko dok obavlja zadatke, možda to radi kako bi favorizirao svoje jače oko, što upućuje na problem s vidom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

8. Sjedi u prvoj klupi

Sjedenje u prvoj klupi u učionici kako bi se dobro vidjela ploča može biti znak da se vaše dijete bori s vidom, piše The Sun.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Oni su mala djeca velikog srca, boluju od ahon-dro-plazije