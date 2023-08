Samantha Lee Woods objasnila je da pripremanjem ručka za svoju djecu u rinfuzi može uštedjeti mnogo vremena i novca.

Priprema je ključna

Oglasila se na društvenim mrežama kako bi podijelila snimku kako priprema veliki broj sendviča: “Dakle, ovako pripremam sendviče za dva tjedna unaprijed za ručak svoje djece. Zamrzavam ih i uvijek se lijepo odmrznu, kao da su od svježeg kruha i moja se djeca niti jednom nisu bunila. Bar ne za sendviče."

“Dakle, znam točno koliko mi sendviča treba za dva tjedna za svako dijete. Ne jedu samo sendviče svaki dan. Imam stavku glavnog obroka na jelovniku za njihov ručak za ponijeti i napisani su na papiru u mojoj smočnici, tako da znam koliko sendviča s maslacem od kikirikija i koliko sendviča s piletinom trebam za svako dijete da nam potraje tijekom dva tjedna”, objasnila je.

Tako uštedi novac

Majka je rekla da joj je puno lakše raditi ručak za djecu u rinfuzi i ne samo to, već dugoročno štedi i svoj novac. Nastavila je: “Stvarno volim to raditi ovako jer prije nego što sam počela raditi tako, uvijek bih otkrila da moram napraviti sendviče, a nikada nisam imala dovoljno svježeg kruha. Onda bih morala ići u trgovine po kruh i morala bih uzeti novac i to je bila prava gnjavaža. Da ne spominjem da bih morala proći kroz cijeli proces pravljenja sendviča u svakom okusu da bi moja djeca mogla pakirati kutijice za ručak. Ovako je sve gotovo unaprijed. Možda će mi trebati oko 20 minuta da to napravim, ali to mi uštedi toliko vremena i novca kada je u pitanju svakodnevno pakiranje njihovih kutija za ručak. Definitivno vrijedi.”

Nakon što je kruh namazan maslacem i nadjeven svakim nadjevom, Samantha dodaje: "Zato ih samo zamotam u prozirnu foliju i onda napišem djetetovo ime na to kako bih znala da je ono ispravno izabralo okus jer znaju biti izbirljive. Upotrijebila sam tri i pol štruce kruha i koštalo me oko 12 eura. Kupujem najukusniji pekarski kruh jer se tako lijepo zamrzava i odmrzava. Sada dva tjedna neću ponovno morati kupovati kruh jer ostalo vrijeme pečem pecivo.”

Samanthina snimka na TikToku je prikupila nevjerojatnih 208.200 pregleda. Dok su neki mislili da je to odlična ideja, nisu svi bili toliko oduševljeni. Jedna osoba je rekla: “Da! Okus im je svježiji, pogotovo ljeti. Smrznuti kruh je bolji za vas, pogotovo ako ste dijabetičar.” Druga žena je dodala: "Ovo je tako sjajna ideja!" Međutim, javili su se i neki kojima se to ne sviđa: “Moja mama je to radila, to nas je apsolutno traumatiziralo. Ljeti bi kruh bio mokar od kondenzacije u vrećici smrznutoj u sredini." Još jedna osoba se složila: "Ne hvala, radije bih potrošio 5 minuta da napravim svježe. Mogu se kladiti da se žale, samo ne tebi. Sigurno ih bacaju u kantu”, piše The Sun.

