Žena po imenu Brooke kaže da joj je bradavica počela crniti zbog slabog protoka krvi, ali je ipak nastavila dojiti svog sina i bila je zbunjena kada je prestao hraniti i činilo se da se "guši". Kad je spustila pogled, s užasom je otkrila da joj se u ustima sina "otkinula" bradavica.

U videu na TikToku objavljenom na njezinom računu @brookesobasic, rekla je: "Evo me, upravo sam bila rodila i pokušavam potaknuti svoje dijete da siše. Osjećala sam se dobro, stvarno pozitivno, dobivao je na težini. Dok nisam primijetila da podoj više nije tako dobar. Moja bradavica je počela crniti na dnu i bijeliti na vrhu. To je signal za loš protok krvi, nema protoka krvi do bradavice. To je mrtva bradavica i mrtvo tkivo. Ali sam 'prikopčala' svog dječaka, on doji, a onda je prestao. Gledam dolje, a on se nekako guši. Bradavica mi je pukla i imao ju je u ustima."

Brooke je priznala da je počela paničariti jer nije imala pojma što se događa, pa je izvadila bradavicu iz sinovih usta i navodno je flasterom ponovno pričvrstila na svoju dojku.

Nakon telefonskog razgovora s medicinskom sestrom, savjetovali su joj da zadrži flaster, jer bradavica ima šanse da se ponovno prihvati ako u njoj ostane dovoljno krvi.

'Rekli mi da stavim flaster, da će se natrag primiti'

Dodala je: "Počinjem paničariti, počinjem šiziti, ne znam što se dovraga događa. Srećom bila sam s mamom i sestrom, a one su kao 'požuri, idemo po bradavicu i vratiti ju natrag'. Isprala sam bradavicu u vodi i vratila je, te sam pozvala medicinsku sestru. Rekle su mi da ako je bradavica još uvijek živa i ima dovoljno krvi u njoj, zapravo može ostati živa, pa bih trebala zadržati flaster.

U sljedećem videu otkrila je da se bradavica nije ponovno spojila. Ono što je ostalo je mala, ravna i funkcionalna "bradavičica", rekla je.

"To sam i učinila. Moja bradavica danas nije savršena, ali je još uvijek ovdje!"

U sljedećem postu, Brooke je uvjeravala svoje zaprepaštene cyber promatrače da je gubitak bradavice tijekom dojenja toliko "izuzetno rijedak" da stručnjaci nisu čak ni dali službeni naziv toj pojavi. Napomenula je i da se incident dogodio prije gotovo 18 godina, prije nego što je guglanje medicinskih problema ili traženje pomoći od zajednica društvenih medija postalo popularno.

"To je bilo kad su nam govorili da uzmemo krpu i izribamo bradavice... oko 36. tjedna [trudnoće] da učvrstimo bradavice", rekla je Brooke, koja je također priznala da je agresivno stimulirala svoje bradavice u nadi da će trenje bi izazvalo trudove. Dakle, moje su bradavice bile su izmučene i prije nego što se beba rodila", inzistirala je.

Medicinska sestra: 'Ne bih rekla da je to nemoguće'

Prije dvije godine, i Liddy Huntsman tvrdila je da joj je jedna bradavica doista "otpala". S obzirom na to da se radi o Twitteru (i da Huntsmanina biografija tvrdi da je ona "samoproglašena propala komičarka"), međutim, komentar treba uzeti s velikom rezervom, ali čini se da je to moguće, iako je riječ o "samo" djelomičnom gubitku bradavice

"Rekla bih da vam bradavice zapravo ne mogu otpasti, iako znam da u rijetkim slučajevima može doći do trajnog i kozmetičkog oštećenja", kaže Amanda Pinkney White, registrirana medicinska sestra, certificirana savjetnica za laktaciju i doula. White kaže da bi više nego vjerojatno ono što bi bilo najbliže tome bili mali komadići koji bi otpali ili promijenili izgled. Iako, ističe da nije nemoguće.

"Međutim, oklijevala bih reći da je to nemoguće", napominje ona.

Mlijeko i kapica velika pomoć kod oporavka

Kod bilo kakvih oštećenja bradavica kod dojenja. White preporučuje kreme za bradavice bez recepta (i upozorava da "provjerite koristite li nešto što je sigurno za bebu") ili čak korištenje nekoliko kapi vlastitog majčinog mlijeka nakon podoja i utrljavanje u područje bradavica.

“Majčino mlijeko prirodno ima svoja ljekovita i zaštitna svojstva”, kaže White. Također preporučuje nošenje školjke za bradavice (ne treba je brkati sa štitnikom za dojenje) - u biti plastične kapice koja se postavlja preko bradavice kako ništa ne bi došlo u dodir s bradavicama, omogućujući im da bolje zacijele između podoja.