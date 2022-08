Postoji već nekoliko različitih studija u kojima je otkrio kako postoji veza između životnog vijeka i broja djece. Studije pokazuju da ljudi koji imaju djecu općenito žive dulje nego oni bez djece, piše zena.hr.

No u posljednje vrijeme sve je više studija koje se bave i kako rođenje sina djeluje na majku, a kako na oca. Te je li odnos kćer i očeva posve drugačiji no onaj između očeva i sinova.

Istraživanje koje je objavljeno u Behavioral Neuroscience otkrilo je da su očevi puno prisutniji i osjetljiviji na potrebe kćeri nego sina. Također, muškarci k otvorenije razgovaraju o svojim emocijama. Osim toga, ustvrdili su kako se mozak muškarca mijenja kada postane otac djevojčici.

Istraživanje nadalje tvrdi kako kćeri utječu i na duljinu života svojih roditelja odnosno muškarci koji imaju kćeri u prosjeku dulje žive. Istraživanje sa Sveučilišta Jagiellonian analiziralo je podatke više od četiri tisuće ljudi i ustvrdili su kako muškarac koji ima kćer u prosjeku živi 74 tjedna duže za svaku kći koju ima, odnosno da mu je život u prosjeku duži za toliko za svaku kćer.

Prema drugoj studiji objavljenoj u American Journal of Human Biology kod mama to nije takva situacija. No, u svakom slučaju mnoge druge studije tvrde da ljudi s djecom općenito žive dulje nego oni koji nemaju djecu.

