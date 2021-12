Kada je Megan Richards umrla od COVID-19 u studenom, za sobom je ostavila neutješnog supruga Michaela i njihovo šestero djece. Požrtvovna mama petomjesečnog sinčića Mylesa planirala je dojiti do njegova prvog rođendana. Ljudi dobra srca ujedinili su se kako bi pomogli obitelji Richards da ostvari njenu posljednju želju, piše People.

"To je bila jedna od stvari koju je najviše željela za bebu. Pošto je to njoj bilo važno, i meni je važno", rekao je njen suprug za Good Morning America. "Kad se moja supruga razboljela, nije htjela ležati u krevetu i odmarati se. Rekao sam joj da je možda vrijeme da se prestane izdajati, no ona za to nije htjela ni čuti. Samo je željela napuniti bočicu sa svojim mlijekom kako bi naš sinčić imao što jesti."

Nakon što su čuli dirljivu priču obitelji Richards, stranci sa svih strana donirali su majčino mlijeko kako bi im pomogli.

Donacija od 12 litara majčinog mlijeka

"Prva donacija koju smo dobili bila je od žene po imenu Megan", rekla je Meganina sestra Brittany Eppenauer. "Divno je znati da je drugim mamama toliko stalo te da nam žele pomoći kako bismo ispunili posljednju želju moje sestre."

Megan je preminula 15. studenoga. Njena obitelj je nakon toga dobila gotovo 300 poruka od žena koje žele donirati svoje mlijeko te oko 12 litara majčinog mlijeka i hladnjak za njegovo čuvanje.

"Megan je bila savršena majka. Sve što je radila bilo je za djecu", otkrio je Meganin suprug.

Obitelj Richards zarazila se koronavirusom 9. studenog. Najprije su se djeca razboljela, a onda Megan i Michael. On i većina djece su se brzo oporavili, a Megan, koja nije bila cijepljena, i maleni Myles imali su teški oblik bolesti.

Suprug ju je pronašao bez svijesti

"Još uvijek je dojila i pokušao sam je natjerati da ostane u krevetu. No, nije htjela. Željela je sve sama raditi. Ozbiljno se razboljela tri ili četiri dana nakon što je dobila pozitivan test".

Prvo se pogoršalo bebino stanje i odveli su je u bolnicu, gdje je liječena zbog dehidracije. Ubrzo se oporavila i vratila kući. No, sljedećeg dana, 14. studenoga, i Meganino stanje se pogoršalo. Rekla je Michaelu da mora u bolnicu, ali on ju je pronašao onesviještenu na podu dnevne sobe dok je zvao hitnu pomoć.

"Bilo je strašno. Nisam je mogao probuditi i nije mi odgovarala, samo je beživotno ležala. Nisam znao što da radim", kazao je Michael.

U bolnici su joj dijagnosticirali upalu pluća i dehidraciju. Svi su očekivali da će se opraviti, no sutradan su liječnici nazvali Michaela i rekli su mu da je ona jako loše te da su je morali reanimirati. Megan je umrla kasnije tog dana u 32. godini.