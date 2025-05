Mame ispričale anegdote o djeci i izazovima majčinstva: 'Bebu ćeš zamazati u trbuhu'

Majčin dan je praznik posvećen slavljenju majki i majčinstva. Biti majka znači preuzeti odgovornost za drugo biće, ne samo fizički, već i emocionalno, mentalno i duhovno. To je uloga koja se proteže kroz cijeli život.

Biti majka častan je, izazovan i ponekad urnebesan posao. Na Facebook profilu RTL-ovog portala Net.hr zatražili smo mame da podijele svoje najsmješnije anegdote koju su im priuštila djeca. Evo koje priče su nam bile najbolje!

"Moj sin kad je bio mali rekao je da želi brata da se ima s kim igrati. Rekla sam da ne dolazi u obzir, da ja više ne mislim rađati. Ima dvije seke koje su starije četrnaest i petnaest godina od njega. Na to sam dobila odgovor: 'Onda dobro, kad narastem sam ću si napraviti brata", napisala je Mihaela.

"Kad je sin imao oko tri godine, bili smo na plaži i bilo je jako vruće i ja mu govorim neka uđe u more (da se rashladi) i nakon par mojih 'Odi u more!', on vikne na sav glas: 'Šta me tjeraš u more, ne piški mi se!', Zemljo, otvori se!", ispričala je Doroteja.

'Mama bebu ćeš zamazati u trbuhu'

"Kad sam jela i stariji rekao 'Mama bebu ćeš zamazati u trbuhu', neću nikada zaboraviti. I kad mi je manji sin razlio u kuhinji ulje po pločicama, uf miline", otkrila je Ivana.

"Kada su se posvadili oko teglice Nutelle, razbili je i sve pospremili, nigdje dokaza, ni u smeću, sve je bilo čisto, a njih dvoje sjedili na krevetu, poslušni i mirni k'o bubice!", napisala je Ljiljana.

"Kad smo bili na nekom skupu s punom dvoranom ljudi, veća djeca su, da bi malo razveselili okupljene, pričali viceve. Jedan dječak je pričao vic o doktoru i bolesti. U to moj petogodišnjak s Aspergerom skoči, da on ima nešto za reći. I trk na binu, za mikrofon, smrtno ozbiljno objavi da i on treba doktora jer ga bole: koljena, kosti, kuk i gnjat. Dobio je aplauz koji je zasjenio sve ostale", ispričala je Natalija.

U komentarima nam se javila i baka Mirjana te je podijelila smiješnu zgodu sa svojom unučicom.

"Ja sam nona i moja četverogodišnja unučica je, kada je došla k meni u posjetu, iznenađeno rekla: 'Nona, još si živa?'. Meni je bilo smiješno, ali mom sinu nije", kazala je.

