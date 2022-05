Pripremiti djecu za školu nije uvijek lak zadatak, a može biti posebno teško odjenuti im školske uniforme i pobrinuti se da pojedu doručak ako imate više od jednog djeteta za pripremu.

No, jedna je majka na Redditu zamolila svoju 16-godišnju pokćerku da umjesto nje preuzme dužnosti kako bi ona mogla provesti sat duže u krevetu.

Situacija u obitelji

Majka je objasnila da ona i njezin suprug imaju četvero djece zajedno, a njezin suprug ima još dvoje djece iz prethodne veze, od kojih jedno živi s njima.

Također je rekla da nikada prije nije tražila pomoć od pastorke jer je uvijek imala muža pri ruci da joj pomogne, ali sada je počeo raditi na novom poslu zbog kojeg odlazi iz kuće prije nego što mu djeca ustaju.

U svojoj objavi je napisala: "Moj suprug i ja smo upravo prije mjesec dana dobili posljednje dijete. On ima dvoje iz prethodnog braka Paula, 23 godine i moju pokćerku Maddy (16) koja živi s nama. Nas dvoje imamo 4 djece Jason (7), Mia (5), Louis (3) i naš sinčić Joshua. Moja pokćerka nije baš toliko povezana sa mnom, ali je jako bliska sa svojom mlađom braćom i sestrama.

Muž je uvijek pomagao

“Tijekom mojih prijašnjih trudnoća, muž je bio tu kako bi mi pomogao jer je imao fleksibilniji raspored, ali sada ima novi posao koji zahtijeva da bude tamo najmanje u 6 ujutro kada se naša djeca uglavnom bude između 7 i 7:30. U posljednje vrijeme sam bila jako umorna jer Joshua jako plače i odlučila sam uzeti duge noći kako bi moj muž mogao dobro odspavati da ne doživi nesreću na poslu. To je izazvalo velike migrene jer sam spavam vrlo malo i budim se zbog djece koja vrište", rekla je majka.

Traženje usluge

"Moja pokćerka je jako hladna, gotovo da se ne brinem o njoj jer je dovoljna sama sebi, ujutro radije ne doručkuje jer joj se najčešće vrti u glavi tijekom dana pa dok se budim s djecom, ona ostaje u svojoj sobi i sprema se. Danas sam ju povukla u stranu i pitala ju može li se probuditi 20 minuta ranije kako bi mi pomogla pripremiti doručak za djecu, a ja ću se probuditi u 8 da ih sve odvezem u školu. Tako bih imala još jedan sat više za spavanje kako bih se mogla osjećati spremnom za odraditi obveze tijekom dana", objasnila je majka.

No, pokćerka je odbila njezin zahtjev objasnivši da će njezini zadaci uključivati ​​mnogo više od pukog pripremanja doručka za braću i sestre, a ona se nije osjećala kao da je dorasla zadatku.

Rekla je: "Moja pokćerka je to odbila jer su njezina braća i sestre prilično vrckasti i ne smatra da se može brinuti o njima ili natjerati Louisa da pojede svu svoju hranu. To također znači da se mora pobrinuti da se Jason i Mia spreme za školu, da ih obuče i pobrine se da im sve bude u torbama da ih jednostavno zgrabim i odnesem. Pokušala sam objasniti da se osjećam jako loše jer ne spavam dobro, a ona je samo slegnula ramenima i rekla: "Rekla sam ne, nisam njihova mama, zamoli tatu da ti pomogne ili nađi dadilju. Također ostajem budna do kasno radeći zadaću, ali ne tražim od tebe da mi pripremaš doručak svaki dan ili da me voziš u školu."

"Poslala sam poruku mužu što se dogodilo i spomenula sam kako bih voljela da je uvjerimo, ali on je rekao da je Maddy u pravu. Rekao je da će provesti ostatak noći s Joshuom i da sam ga trebala pitati prije. Zbunjena sam, samo sam ju zamolila da pomogne i da se probudi 20 minuta ranije, ona ipak živi s nama pa ne znam zašto je to velika stvar", objasnila je majka.

Reakcije ljudi

Komentatori su uglavnom bili na strani tinejdžerice, a mnogi od njih su izjavili da je nepravedno tražiti od nje da se pobrine za cijelu jutarnju rutinu kada se i sama mora pripremiti za školu.

Jedna osoba je rekla: "Vaša pastorka je bila 100% u pravu. Vi ste roditelj, ona nije. Ona ne 'sprema doručak', tražite od nje da obavi cijelu jutarnju rutinu za svu svoju braću i sestre. Apsolutno nije u redu."

Druga osoba je dodala: "Da, to je njezina obitelj, ali to nisu njezina djeca. To je vaša i muževa odgovornost. Nije bilo pogrešno pitati hoće li htjeti, ali biti toliko uznemiren i još uvijek ju tjerati nakon što vam je postavila granicu, to je ono što te čini šu... ovdje", piše TheMirror.