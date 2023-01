Postavljanje granica oko ove osjetljive teme može biti pravi izazov, pogotovo ako imate posla s ljudima koji su vam najbliži i želite izbjeći sukob.

Jedna žena je rekla da se osjeća krivom jer je rekla ne stalnim zahtjevima svoje majke da joj rodi unuke.

Majčin pritisak na unučad

37-godišnjakinja se povjerila i napisala: "Imam 37 godina i nemam djecu. Moj partner i ja živimo zajedno već 3 godine i još uvijek se ne planiramo vjenčati, a kamoli imati djecu, ali moja mama skroz govori da moram osjetiti radosti majčinstva. Čak priča o tome pred mojim partnerom, zbog čega mi je neugodno. Više puta sam joj rekla da mi majčinstvo nije prioritet u životu i da bih bila u redu da nikad ne postanem majka, ali ona jednostavno ne sluša i sada je cijela stvar postala nepodnošljiva."

"Koristi svaku priliku da to spomene i tjera me da se osjećam krivom što joj nisam dala unuke. Neki dan mi je bilo dosta i rekla sam joj da sam završila s ovim razgovorom. Rekla sam da radije neću razgovarati s njom nego stalno slušati istu staru priču. Shvatila je to doslovno i od tada nije razgovarala sa mnom. Mislite li da sam ja ta koja je ovdje nerazumna", pitala je BrightSide.

Majka treba shvatiti

Iz BrightSide su joj odgovorili: "Drago nam je što ste nam se obratili. Vaša nas je situacija navela da satima raspravljamo o mogućim rješenjima, evo što smo smislili: Razumijemo zašto ste bili uzrujani i mislimo da bi mnogi ljudi reagirali na isti način kao i vi. S druge strane, vjerujemo da je bolje pokušati ponovno razgovarati s mamom mirnim, tihim tonom, ako je moguće. Pokušajte joj dati priliku da shvati što mislite o tome da postanete mama. Napravite popis razloga zašto ne želite imati djecu i smireno joj objasnite svaki od njih. Dopustite joj da vam postavlja pitanja i pokušajte imati otvorenu i iskrenu raspravu. Vjerojatno se samo želi uvjeriti da ste zadovoljni svojim izborom i da zbog odustajanja od roditeljstva nećete žaliti kasnije u životu."

"Pobrinite se da ona zna da cijenite njezinu brigu, ali da vas njeno inzistiranje na tome čini nesretnima. Možete joj također pokušati objasniti da se zbog pritiskanja teme unučadi osjećate nevoljeno i kao da niste dovoljni. Ona bi trebala biti sretna što ste zadovoljni svojim životom kakav jeste. Ako je razumna, trebala bi pustiti tu temu. Biti roditelj je težak posao koji nije za svakoga i nitko ne bi trebao osjećati pritisak da ima djecu. Možda tvoja mama to teško razumije jer dolazi iz generacije žena koje nisu preispitivale majčinstvo. Imajući to na umu može vam pomoći da bolje razumijete njezino ponašanje i nosite se s cijelom situacijom. Ako mislite da je samo sebična i da od vas želi samo unuke, onda joj pristojno recite da nije vaš posao usrećiti je. Recite joj da je volite, budite ljubazni i nježni, ali joj objasnite da je ta odluka između vas i partnera, a ne njezinih osjećaja", savjetovali su joj, piše BrightSide.