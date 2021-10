Svi roditelji tinejdžera znaju koliko ponekad muke iziskuje natjerati ih na najbalnije stvari, a jedna majka se na Redditu požalila na svoju kćer, ali i propitkuje svoju metodu.

Kaže kako su u kući odnosi „prilično napeti“, da se kćer „buni na najmanju naznaku autoriteta“ a na sve odgovora kako je „ona gotovo odrasla“. S tim argumentom odbija pospremati sobu ili obavljati bilo kakve poslove po kući. „Znalo se dogoditi da je otišla van a da mi uopće ne kaže kuda je otišla“, žali se majka.

A onda je, kćer prešla svaku mjeru

"Jučer, kćer mi je dala popis svih mojih mana koje smatra da imam. To su sve mane mene kao osobe- moje geste, naglasak, izgled i sl. Prihvatila bih da mi je dala listu mana u mom pristupu roditeljstvu ili nekih drugih stvari koje mogu promijeniti, ali ovo je bio čisti napad na mene. Prilično me uvrijedio i bila sam tužna kad sam završila s čitanjem“, kaže.

Kako bi pokazala koliko je to što je napravila, u najmanju ruku, uvredljivo, rekla je kćeri da napiše listu vlastitih mana „kad je već toliko dobra u seciranju tuđeg izgleda i osobnosti“.

'Rekla mi je da će ju to traumatizirati do kraja života'

Dok ne napiše taj popis, zabranila joj korištenje automobila.

"Kćer mi je rekla da nisam normalna, da sam grozan roditelj i da bi bi ju takav popis traumatizirao do kraja života. Kaže i kako je oduzimanje auta grozno i da će me mrziti do kraja života ako ne prekinem kaznu", kaže i pita korisnike je li ipak možda pretjerala.

No većina korisnika je složna da je kazna i više nego primjerena.

"Mora razumjeti koliko je odvratno to što je napravila. No da se ne lažemo, sumnjam da će shvatiti“; „Kada je već tako odrasla kako tvrdi zašto si ne nađe neki honorarni posao da plati barem za benzin“, neki su od komentara korisnika, dok je jedan korisnik bio krajnje jasan:

„Zvuči kao derište, a sa 17 godina je prestara da bi joj se to toleriralo“.