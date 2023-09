Kako gotovo 80 posto mlađih od 35 godina živi još uvijek s roditeljima, Slavonka je u grupi na Facebooku pitala muškarce: "Zanima me zašto je to tako? Meni to nije normalno. Živim sama od 18-te godine - svojom voljom da se razumijemo, i od tada tijekom devet godina - kojeg god muškarca sam upoznala, bilo mlađeg od mene, mojih godina ili starijeg - svaki, ali svaki od njih živi s roditeljima. Frajeri zašto živite s roditeljima, a ne sami kao 80 posto cura?!"

Ne vide razlog da se odsele

Velika većina muškaraca iz Slavonije ne vidi smisao napuštanja roditelja: "Ne vidim svrhu bacanja novca na podstanarstvo ako si cura/dečko. Bolje da s tim novcima nešto uštediš. Eh, sad, druga je stvar kad si nađeš partnera za ozbiljno, onda bi se trebali odvojiti od svojih i biti sami. Jedino u slučaju da imate teško bolesnog roditelja, onda nema baš smisla ni roditelja ostaviti na cjedilu, ipak su se i oni o nama brinuli, i naša je moralna i zakonska obveza brinuti o njima."

"Jer smo mi u dobrim odnosima sa svojim roditeljima, mi nećemo pustiti da kuća propadne kad roditelji umru", napisao je jedan Slavonac. Drugi muškarac joj je objasnio: "Zašto ne bih živio? Da budem u nekom stanu sam kao pas bez ikoga, a ovako ja pomognem njima što treba i oni meni, apsolutno ne vidim nikakav problem. Da mi nije dobro - sutra mogu otići živjeti sam, ali ne želim. Eto ti objašnjenja."

"Zato što smo jednostavni. Zašto bi se mučili oko nama nebitnih stvari kada drugi to mogu za nas. Zašto bi davali sve pare koje dobijemo - kada netko to može za nas. Glupi su oni koji žive sami pa misle da su nešto uspjeli sa životom, a preživljavaju svaki mjesec", dodao je treći.

Roditelji su bolesni

"Ma kojih 80 posto cura žive same? Ja živim s majkom zato što je otac preminuo i sama bi bila u kući od 200 kvadrata. Nema potrebe da ja sada idem kupovati stan, a uz to da majka ne bude sama bez veze. Ima tu još stvari, od toga da sam solo, a zašto bih živio sam solo? Ovdje imam i odvojen ulaz, majku vidim samo kada ručamo i večeramo. Te obroke usput ona skuha - zašto da se sam negdje zaj*** kuham i perem, plaćam kredit, račune i sve - ako ne moram. Jednog dana ako se oženim ili budem u nekoj ozbiljnoj vezi pa odemo živjeti zajedno sami, uopće nije problem. Mogu ići sutra, ali ja solo da idem bez ikakve potrebe živjeti sam, ne vidim zašto bi to učinio", objasnio joj je Slavonac.

"Ima slučajeva gdje roditelji nisu samostalni, pod time mislim da imaju nekakav zdravstveni problem i jednostavno su oni ti koji nisu u stanju živjeti sami, a ne mi.", "Ali najlakše je druge osuđivati i sr*** po drugima, kao da si jedina na svijetu od 18-te godine koja živi sama", glasili su drugi komentari.

Nemaju od čega živjeti

Slavonac iz okolice Osijeka joj je odgovorio: "Zato što je Hrvatska takva da čovjek koji kupi kuću ili stan svom sinu i umre u 80. godini života, a još nije otplatio taj kredit, dijete nema od čega plaćati to. Država se neće trgnuti i pomoći mladima pa im dati plaće kao u Njemačkoj od 2000 eura."

"Evo ja sam bio do 35-te. Zašto? Majka i otac su u mirovini, ja imam kredit za auto, plaće i mirovine su male pa je bilo puno lakše pokrivati troškove života. Plus, imaš oprano i skuhano", dodao je jedan.

"Pa i muškarci bi samo da nisu robovi malih plaća, da imaju vlastitu kuću ili stan - da nisu podstanari. Čovjek si danas ne može priuštiti kuću ili stan i otplatiti ga, a svi žele i svi bi htjeli. Ne može se puno sa 600 eura. A kad djeca dođu?! Problem kod cura je što bi sve danas htjele imati djecu, a nisu htjele ranije. Moj pokojni djed je mogao kao vozač zaraditi u dvije godine toliko da otplati kredit, a danas se to više ne može. Svima su male plaće. Svjestan sam da se danas jako puno traži - držite se, obrazujte se, radite pametne poslove i napravite si uspješnu karijeru", poručio je drugi.

Vole biti s roditeljima

Ostali su dodali da vjeruju jedino roditeljima: "U ovom svijetu lažnih prijatelja gdje nitko nikoga više ne može smisliti, gdje je idiotizam in, što si veće smeće bolje prolaziš u životu - tada su zadnja nada roditelji. Dođeš kući i znaš da bar oni nisu glumci i da ti žele dobro pa se zato i držimo njih dok su živi."

"Jako volim svoju mamu", "Mama se ne ljuti ako ne dođeš kući nego je zabrinuta jesi li gladan i sretna je kad dođeš", "Mama se brinula za mene cijeli život i sad da ju ostavim samu na kraju života...pa nema smisla", glasili su komentari muškaraca koji jako vole svoje majke.

"Zato što su normalni i s njima je suživot moguć. 80 posto žena ne može sa samom sobom i zato nitko neće živjeti s njima", dodao je jedan.

Ne mogu živjeti bez mame

"Zato što su pi***, nemaju muda nešto svoje pokrenuti i osamostaliti se", "Zato što su svi mamini sinovi i teško se odvojiti od mamine suknje", "Zar nije očito? Lakše je da im mama kuha, pere i čisti...i tako dok ne nađu ženu da im opet glumi mamu", "Pa sasvim je logično, zašto bi si sami prali i kuhali ako im može mama. Mislim da je u tome najveći komfor. I ovi što i plaćaju režije i doprinose u kući, i dalje im mama kuha i pere. Ja ne znam kojoj je ženi danas to privlačno i da jedva čeka jednog takvog da nastavi mamin posao", poručile su žene.

