Đurđica Krmelič posvojila je Evelin koja ima 8 godina i govori engleski, francuski, svahili i tečni hrvatski, ali nekad ne razumije dobro što joj govore prijatelji iz razreda.

Nova obitelj, nova budućnost

"Uzela me jer sam bila bolesna, jer sam skoro umrla od gladi i onda me posvojila. Onda sam bila dobro, mama me liječila, baš kao i mog brata. Onda nas je mama zagrlila, spavali smo, odvela nas je u krevet i već ujutro smo plesali s balonima", rekla je Evelin za RTL Direkt.

Zatim je njihova mama Đurđica Krmelič dodala: "Nije im bilo teško priviknuti se. Kada su dolazili, oni su gledali grad, tramvaje, zgrade, kuće jer toga u Kongu nema. Sve je pijesak, Sahara, puno muha, neuredno, ovo je neki drugi svijet za njih."

Škola i društvo

Iako Evelin ima samo 8 godina, već ide u treći razred. Matematiku, likovni, prirodu i društvo ima u malom prstu. Voli sport, a osobito tenis.

"Rekla si mi da si već odlučila što ćeš biti kad odrasteš. "Da. -I što ćeš biti? Medicinska sestra i tenisačica. -Kako to da si odlučila biti i jedno i drugo? Pa tako da imam puno novaca, da bi bila zdrava i živa", rekla je djevojčica.

Njezin brat Andrej ide u 1.b i već jako dobro zna što bi radio u budućnosti.

"Bit ću doktor. -A rekao si mi da ćeš možda biti ravnatelj ili učitelj. O tome moram malo promisliti. -Zašto bi bio doktor? Pa da mogu liječiti druge. -A ako budeš ravnatelj škole, hoće tu biti jako zabavno? Ne, sve će biti jako ozbiljno", objasnio je Andrej Krmelič.

Izvor: RTL Screenshot Izvor: RTL Screenshot

Težak zagorski jezik

"Kako je to biti u razredu punom Zagoraca? "Uhh teško. Uopće ih ne razumijem. Govore, idete u pajceke…Ajde, pajcek znam, znam i krava…Ali ono kaj drugo govore - e to ne razumijem", objasnila je Evelin Krmelič iz Bedekovčine.

Hrvatski jezik je naučila u samo tri mjeseca uz koji govori još francuski, engleski i svahili.

"To znači dobar dan, uđite, sjednite se. Znam govoriti svahili. Mukate je kruh. Maji je voda. Majaji je jaje", rekla je Krmelič.

"Kakva je Evelin kao prijateljica? "Prvo smo se dobro upoznale, onda smo se počele družiti, dijelimo sve i igramo se skupa. -Kakva je Aleksandra kao prijateljica? Najbolja prijateljica. Ponekad nam donese lizalice, a ja sam danas donijela lizalice ", rekle su Aleksandra Jakuš Mejarec i Evelin Krmelič.