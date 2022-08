Nakon što su sve njezine prijateljice postale mlade majke, djevojka je zbog ljubomore i iste potrebe poželjela zavesti majčinog partnera, svog očuha kako bi s njim imala dijete.

Želi postati majka

Djevojka je potražila savjet stručnjakinje za muško-ženske odnose i napisala joj: "Ja imam 19, on 41, a moja majka 40 godina. Sve moje prijateljice rađaju djecu i jako sam ljubomorna. Biti mama je sve o čemu razmišljam. Moj očuh je divan, ali mama je uvijek bila za mlađe muškarce pa sam se iznenadila kad ga je dovela kući. On je u formi, zanima se za nas i nije njezin uobičajeni tip koji ju koristi i zlostavlja.

Slobodna sam i izašla sam sa svojim prijateljima prije nekoliko tjedana, nakon čega sam završila u klubu gdje sam upoznala ljupkog starijeg muškarca. Rekao je da ima 35 godina i proveli smo noć flertujući i plešući zajedno. Planirala sam otići kući s njim, ali on je nestao prije nego što je noć završila pa sam otišla kući, osjećajući se tužno i frustrirano."

Zavođenje očuha

"Mama je otišla vidjeti moju baku za vikend pa sam ulazeći u kuću, nastojala biti što tiša kako ne bih probudila očuha. Vidjela sam ga kako spava na sofi, ispred TV-a. Izgledao je prekrasno dok je ležao, sav muževan i pospan. Nisam si mogla pomoći. Počela sam mu ljubiti vrat, zatim lice i onda sam ga počela trljati kroz hlače. Nije otvorio oči, ali me pustio da nastavim. Mogla sam reći da se probudio. Pružila sam mu oralni seks i svidjelo mu se, ali onda je izgledao užasnuto kada je shvatio da sam to ja, a ne moja majka. Sutradan me jedva pogledao, ali ja sam mu se samo nasmijala. Sada sve što želim je on. Ostali dečki koje sam upoznala se čine blesavima i nezrelima u usporedbi s njim. Da sam zatrudnjela s njim, je li bi moja mama ikad trebala znati da je to beba moga očuha? Vjerujem da bih ga mogla ponovno zavesti. Mislim da ne bi mogao odoljeti", objasnila je djevojka.

Savjet stručnjakinje

Stručnjakinja za muško-ženske odnose, Deidre joj je savjetovala: "Nisi imala pristanak očuha pa je ovo bio seksualni napad. Nije važno jesi li muškarac ili žena, svejedno trebaš pristati na seks. Igraš se s vatrom i mogao bi te odlučiti prijaviti policiji. On nije zainteresiran za tebe. Njegova reakcija je sve rekla, a željeti dijete s 19 godina gdje biste najvjerojatnije završili kao samohrana majka nije dobro razmišljanje."

Zatim joj je dodala: "Imaš cijeli život pred sobom. S vremenom ćeš upoznati nekoga posebnog i pobrinuti se da i on bude dostupan. Zajedno možete planirati dijete u sigurnijem i stabilnijem okruženju. Učini sebi, svojoj mami i očuhu uslugu i nemoj mu više prilaziti. Ako to spomene, reci mu da je to bila pogreška i da se trebaš u najmanju ruku ispričati", piše TheSun.