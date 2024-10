Djevojčica (14) jela 15 jaja dnevno, mama Tanja upozorava: 'Kad mi je rekla zašto - šok'

Djevojčice u Srbiji, po uzoru na lažne stručnjake s TikToka, jedu tvrdo kuhana jaja u neograničenim količinama kako bi povećale stražnjicu. One ne znaju koliko je to opasno za njihovo zdravlje, upozoravaju stručnjaci.

Objavljujući razne lažne fotografije i rezultate, samoprozvani treneri i nutricionisti obećavaju djevojčicama vitku liniju samo uz ovakvu prehranu, i to bez vježbanja i konzultacije sa stručnjacima.

Na ovaj trend redakciji srpskog Dnevnika ukazala je Tanja, majka djevojčice stare 14 godina, koja je bila očajna zbog prehrane svoje kćeri.

"Izazovi s interneta uzimaju sve više maha i ja kao majka više ne znam kako zaštititi svoje dijete! Iako sam je upozorila na opasnosti koje vrebaju iza Tik Toka i svih tih izazova koji ih mogu povrijediti i od kojih mogu stradati… Ali nisam očekivala ovakve gluposti i nebuloze. Vjerovali ili ne, na internetu, prvenstveno na Tik Toku, pojavili su se lažni stručnjaci koji djecu uvjeravaju da će uz pomoć jaja doći do savršene figure", ispričala je zabrinuta majka.

Apel roditeljima da paze na djecu

"Primijetila sam da moja kći jede velike količine kuhanih jaja i da joj je to jedina hrana, iako znam da nije ljubitelj. Kad sam primijetila da je to postalo svakodnevno i da to nije ni zdravo, pitala sam je što se krije iza takve prehrane, a onda me njen odgovor šokirao", rekla je Tanja, a onda je otkrila da ju je kćer prvo pokušala lagati.

"Onda mi je priznala da je to trend na Tik toku i da pojede skoro 15 jaja dnevno kako bi joj se podigla stražnjica i bila boljeg oblika nego da ide u teretanu. Ostala sam bez riječi i bijesna i uplašena. To nije normalno, nije zdravo, jer i za jaja liječnici savjetuju da ih jedete umjereno. Zaista apeliram na roditelje da vode računa i više se bave svojom djecom, jer nam ovakve stvari mogu promaći!", opomenula je Tanja.

Stručnjaci savjetuju roditeljima da paze na svoju djecu i obrate pozornost na ono što rade i čime se bave, jer svi ovi trendovi koji dolaze s interneta, opasni su po život.

