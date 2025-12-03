Upozorenje potencijalnim kupcima: Rijedak radioaktivni kamen traži novog vlasnika

Na tržištu za kolekcionare minerala pojavio se uistinu nesvakidašnji primjerak – komad rijetkog radioaktivnog kamena kuprosklodowskita, čija ljepota oduzima dah, ali čije rukovanje zahtijeva izniman oprez. Ovaj jedinstveni mineral, porijeklom iz Demokratske Republike Kongo, ponuđen je na dražbi aukcijske kuće Heritage Auctions u Dallasu, a početna cijena iznosila je 500 dolara, odnosno oko 470 eura.

Primjerak koji se našao na aukciji privukao je veliku pozornost zbog svoje vizualne privlačnosti. Njegova unutrašnjost potpuno je obložena tisućama savršenih kristala koji dosežu duljinu i do jednog centimetra. Ipak, iza zapanjujuće vanjštine krije se priroda koja zahtijeva poštovanje i znanje.

Kuprosklodowskit je poznat po svojim upečatljivim igličastim kristalima koji variraju od travnato zelene do tamnozelene boje. Kristali su izrazito tanki i često formiraju guste, baršunaste nakupine koje, kako su opisali iz aukcijske kuće, podsjećaju na "kristalni pašnjak".

"Većina kristala ima svilenkasti sjaj koji lijepo bljeska i daje suptilan svjetlucavi efekt zbijenoj skupini kuprosklodowskita", stoji u priopćenju Heritage Auctionsa. Konkretni primjerak dimenzija je 11,2 x 7,9 x 6,6 centimetara, što ga čini značajnim komadom za svaku ozbiljnu zbirku.

Ovaj mineral je sekundarni mineral uranija, što znači da nastaje u jedinstvenim uvjetima, specifično u zoni oksidacije ležišta uranija, kao rezultat promjene ranijih minerala poput uraninita. Upravo ta rijetkost i specifični uvjeti nastanka čine ga iznimno traženim među kolekcionarima. Otkriven je 1933. godine na nalazištu Kalongwe u tadašnjoj provinciji Katanga u Belgijskom Kongu. Zanimljivo je da je ime dobio zbog pogrešnog uvjerenja da se radi o bakrenom analogu minerala sklodowskita, koji je, pak, nazvan u čast slavne znanstvenice Marie Skłodowske-Curie.

Upozorenje svim potencijalnim kupcima

Unatoč svojoj ljepoti, kuprosklodowskit je snažno radioaktivan mineral. Aukcijska kuća izdala je jasno upozorenje svim potencijalnim kupcima: "Imajte na umu da je ovo mineral koji sadrži uranij i pokazuje nisku do umjerenu prirodnu radioaktivnost. Njime treba pažljivo rukovati".

Nevidljiva prijetnja i zlatna pravila sigurnosti

Opasnost leži u ionizirajućem zračenju koje mineral prirodno emitira. Postoje tri glavne vrste zračenja na koje treba paziti:

Alfa zračenje: Sastoji se od teških čestica koje imaju vrlo mali domet i može ih zaustaviti list papira ili vanjski sloj kože. Međutim, ako se čestice koje emitiraju alfa zračenje unesu u tijelo udisanjem prašine ili gutanjem, postaju izuzetno opasne jer mogu oštetiti stanice i DNK.

Sastoji se od teških čestica koje imaju vrlo mali domet i može ih zaustaviti list papira ili vanjski sloj kože. Međutim, ako se čestice koje emitiraju alfa zračenje unesu u tijelo udisanjem prašine ili gutanjem, postaju izuzetno opasne jer mogu oštetiti stanice i DNK. Beta zračenje: Ima veću prodornost od alfa čestica i može proći kroz kožu, ali ga zaustavlja tanki sloj aluminija ili plastike.

Ima veću prodornost od alfa čestica i može proći kroz kožu, ali ga zaustavlja tanki sloj aluminija ili plastike. Gama zračenje: Ovo je najprodorniji oblik zračenja i za njegovo zaustavljanje potrebni su debeli slojevi olova ili betona.

Zbog ovih svojstava, sigurno rukovanje radioaktivnim mineralima temelji se na tri ključna principa: vremenu, udaljenosti i zaštiti. Potrebno je minimizirati vrijeme provedeno u blizini izvora, maksimizirati udaljenost od njega i koristiti odgovarajuću zaštitu.

Vlasnicima se savjetuje da kamen čuvaju u zatvorenoj, hermetičkoj posudi kako bi se spriječilo širenje radioaktivne prašine i nakupljanje plina radona, radioaktivnog nusprodukta raspada uranija. Posudu bi trebalo otvarati samo u dobro prozračenom prostoru. Nadalje, preporučuje se izbjegavanje izravnog kontakta – korištenje rukavica i pincete je obavezno, kao i temeljito pranje ruku nakon svakog rukovanja.

Kolekcionarstvo radioaktivnih minerala predstavlja fascinantan spoj prirodne ljepote, geologije i povijesti. Za entuzijaste, oni su cijenjeni dodatak zbirkama, no dražba kuprosklodowskita snažan je podsjetnik da posjedovanje takvog primjerka nije samo privilegija, već i velika odgovornost koja zahtijeva znanje, disciplinu i duboko poštovanje prema silama prirode.

