Britanski milijarder Richard Branson u nedjelju je dobio prvu bitku svog "rata ega" kojeg vodi s milijarderima Elonom Muskom i Jeffom Bezosom. Naime, prvi je uspio vlastitom letjelicom otputovati do ruba svemira i sigurno se prizemljiti u Novom Meksiku. Time je ostvario svoj životni san, ali i udario temelje za razvoj svemirskog turizma. Njegova kompanija Virgin Galactic već 15 godina radi na ideji prijevoza putnika do ruba svemira i natrag, piše RTL.

Početkom devedesetih je proslavljeni zrakoplovni inženjer Burt Rutan naumio dizajnirati svemirski avion. Svoje ideje pretočio je u letjelicu SpaceShipOne, koja je 21. lipnja 2004. prešla Kármánovu liniju, odnosno visinu od 100 kilometara koja se smatra rubom svemira. To je bio prvi privatni financirani svemirski let.

Ujedno, SpaceShipOne je prva privatna svemirska letjelica u povijesti. Raspon krila joj je bio oko osam metara, a prazna je imala masu od oko 1200 kilograma. Tijekom još nekolicine uspješnih svemirskih letova, svemirski poduzetnik Pete Diamandis dao je i 10 milijuna dolara nagrade za pokretanje svemirskog turizma.

Bransonovi snovi

Sve je to pratio Branson, koji je još 2004. najavio komercijalne letove u svemiru letjelicama baziranim na SpaceShipOneu. "Nadamo se da ćemo tijekom sljedećih godina stvoriti tisuće astronauta i oživjeti njihov san da odozgo vide veličanstvenu ljepotu našeg planeta, zvijezde u punom sjaju i nevjerojatan osjećaj bestežinskog stanja", govorio je tada Branson.

Zajedno s Rutanom, osnovao je tvrtku Spaceship Company te je planirao voditi ljude u svemir do 2007. No, trebalo je unaprijediti pogon. Naime, SpaceShipOne je bio namijenjen samo za prijevoz pilota, a Branson je htio u letjelicu strpati šest turista i dva pilota.

U rujnu 2006. predstavljena je maketa letjelice SpaceShipTwo, a zaneseni Branson i Rutan su objašnjavali kako će putnici moći odvezati pojaseve i raditi salta u mikrogravitaciji. No, iza kulisa stvari nisu išle planiranim tijekom.

Teške tragedije

U sprnju 2007. trojica su radnika tvrtke Scaled Composites poginula, a još trojica su bila teško ozlijeđena kada je raketni motor SpaceShipTwoa eksplodirao tijekom ispitivanja komponenata.

Tek 2010., tri godine nakon planiranog roka, prva letjelica SpaceShipTwo, nazvana VSS Enterprise, započela je program testiranja. Prvi let je trebao biti 2013., no u Virgin Galacticu nisu bili zadovoljni vibracijama iz motora. Godinu dana kasnije, na 55. probnom letu, SpaceShipTwo se raspao svega 11 sekundi nakon polijetanja. Jedan pilot je poginuo, a drugi je preživio, ali s teškim ozljedama.

Istraga Nacionalnog odbora za sigurnost prijevoza (NTSB) zaključila je da se jedno od krilaca vozila, koje je usporavalo spuštanje prema tlu, prerano aktiviralo i uzrokovalo raspad konstrukcije. Branson je nakon toga obećao da će letjelica biti apsolutno sigurna i da njegov san živi i dalje.

Bezos ga pritišće

Drugi svemirski avion Virgin Galactica predstavljen je u veljači 2016. Njegov naziv, VSS Unity, odabrao je britanski fizičar Stephen Hawking. Nakon brojnih testnih letova, Unity je prvi put stigao do ruba svemira 13. prosinca 2018. Branson je protekle nedjelje sjeo u Unity i dosegao visinu od 85 kilometara. No, Međunarodna zrakoplovna federacija rubom svemira smatra visinu od 100 kilometara.

Bransonov konkurent, osnivač Amazona Jeff Bezos inzistira upravo na tom podatku. Tvrdi da će njegova letjelica, New Shepard, prevoziti putnike baš iznad te visine. Bezos bi trebao poletjeti 20. srpnja, a već je objavio prednosti svoje letjelice u odnosu na Virgin Galactic. No, unatoč tome, Bransonu je ipak gospodski poželio "uspješan let".