U nedjelju će se raketnim zrakoplovom svoje tvrtke Virgin Galactic vinuti u visine na kojima nebo postaje crno, a Zemljin se horizont zakrivljuje u daljini.

Poduzetnik kaže da "želi procijeniti iskustvo prije nego što ga sljedeće godine omogući drugima".

Letjelica će u misiju od sat i pol krenuti iznad Novog Meksika oko 08:30 po lokalnom američkom vremenu (16:30 po hrvatskom). Virgin Galactic će događaj izravno prenositi na internetu.

"Odmalena želim u svemir i omogućiti stotinama tisuća drugih ljudi da to ostvare u sljedećih 100 godina", rekao je Sir Richard za BBC. "A zašto ne bi išli u svemir? Svemir je izvanredan, veličanstven. Želim da ljudi mogu vidjeti našu prekrasnu Zemlju kako bi nakon povratka kući na nju više pazili", dodao je.

Dva pilota VSS Unityja pale raketne motore koji će letjelicu ponijeti preko 80 kilometara visine koju SAD smatra granicom svemira. Putnici, Branson i još trojica djelatnika Virgin Galactica moći će se odvezati i uživati u bestežinskom stanju nekoliko minuta. Letjelica će se potom vratiti na pistu s koje je krenula.

Branson želi procijeniti iskustvo za buduće klijente koje se očekuje od 2022. Oko 600 ljudi već je kupilo karte čija se cijene kreće od 200.000 do 250.000 američkih dolara.

I Bezos ide u svemir, ali 20. srpnja

U svega nekoliko dana razlike, u svemir će se otisnuti još jedan multimilijarder Jeff Bezos. Njegova svemirska tvrtka Blue Origin lansirat će svoju letjelicu 20. srpnja, na godišnjicu prvog slijetanja na Mjesec 1969.

Raketa New Shepard nosi ime po Alanu Shepardu, prvom Amerikancu u svemiru.

U kapsuli koja može nositi do šest članova posade bit će osnivač Amazona, njegov brat Mark, 82-godišnja avijatičarka Wally Funk i tajanstveni dobitnik karte prodane na aukciji za 28 milijuna američkih dolara.

To će biti prvo lansiranje New Sheparda s ljudskom posadom. Virgin Galactic imao je tri leta s posadom.

Musk kupio kartu za svemir u Bransonovoj letjelici

Dok se Branson u nedjelju priprema za prvi let kompanije Virgin Galactic s punom posadom do ruba svemira iz Novog Meksika, The Sunday Times piše da je Musk, vlasnik suparničke istraživačke tvrtke SpaceX, osigurao mjesto na jednom od putovanja Bransonove kompanije.

Musk je platio 10.000 dolara depozita kako bi osigurao mjesto, a datum putovanja nije naveden. Branson je potvrdio tu informaciju u intervjuu za The Sunday Times, dodavši da bi mogao uzvratiti kupnjom karte na putovanju SpaceX-a

"Elon je prijatelj i možda jednoga dana otputujem s jednim od njegovih svemirskih brodova", kazao je.

U sklopu svemirske utrke milijardera, SpaceX je lansirao desetke raketa, uključujući letove s ljudskom posadom, ali sam Musk još nije letio ni na jednoj. Tvrtka bi na jesen trebala organizirati svoj prvi potpuno privatni let u svemir.

Branson će postati prvi vlasnik-astronaut koji će sudjelovati u misiji, čime je pobijedio osnivača Amazona Jeffa Bezosa koji za devet dana planira putovati u svemir raketom svoje tvrtke Blue Origin. Turisti će plaćati oko 250.000 dolara za let u svemir Virgin Galacticom, koji uključuje četiri minute u bestežinskom stanju.