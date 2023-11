Redateljica filmova za odrasle poručuje da možemo očekivati velike promjene u pornografiji u 2024. godini.

Od promjene načina na koji stvari funkcioniraju na radnom mjestu do stvaranja lažnih modela na Instagramu - to sve ima veliki utjecaj na moderni svijet, ali sljedeće godine bi moglo doći i do velikih promjena u pornoindustriji.

Zamjena seksualnih radnika

Osnivačica pornostranice Angie Rowntree tvrdi da AI neće u potpunosti zamijeniti seksualne radnike ili kreatore erotskog sadržaja u doglednoj budućnosti iz nekoliko razloga.

To je zato što pornografija nema velike filmske proračune potrebne za korištenje AI tehnologije koja bi to uvijek zahtijevala, a postoje i pravni i etički problemi s korištenjem nečijeg lika. Štoviše, publika etičke pornografije vjerojatno će htjeti uzdržavati stvarne izvođače umjesto umjetne inteligencije. Ono što umjetna inteligencija može učiniti jest pomoći nekim kreatorima da učinkovitije vode svoje poslovanje i prilagode svoj sadržaj obožavateljima. Ali, kao što dobro znamo, umjetna inteligencija je prepuna piratstva i plagijata na razini koja nedvojbeno nadmašuje ono što smo vidjeli. Osim što su izvor sadržaja bez pristanka, deepfakeovi mogu biti štetni na nekoliko drugih načina: omogućavanje uvredljivog sadržaja ili sadržaja pun mržnje, ciljanje maloljetnika ili čak širenje političkih dezinformacija.

Osim toga, umjetna inteligencija na mnogo načina predstavlja gledateljima dublju eroziju stvarnosti, budući da slika ili fotografija ne pokušavaju biti "stvarne" na način na koji AI deepfake jest. Iako su neke slike očito vrlo nerealne, to svejedno može narušiti opće povjerenje u digitalni sadržaj.

Trendovi u AI pornografiji za 2024.

Mnogi seksualni radnici razvijaju vlastiti "avatar". Budući da umjetna inteligencija može biti dostupna 24/7, to može revolucionirati način na koji izvođači mogu komunicirati s obožavateljima diljem svijeta, a također omogućuje obožavateljima da iskuse drugu razinu interaktivne zabave. AI chatbotovi za odrasle novi su trend u nastajanju. Unatoč tome, postoji mnogo mogućnosti za njihovu upotrebu za više od samo "očitog". Neki seksualni radnici napravili su AI chatbot verzije samih sebe, što obožavateljima omogućuje novu razinu interakcije u skladu s njihovom maštom.

Međutim, chatbotovi definitivno nisu ograničeni na interakcije izvođač/obožavatelji. Chatbot bi se mogao osposobiti da poboljša zabavu za odrasle na druge načine, kao što je mogućnost pružanja informacija povezanih s kontekstom pornoindustrije. AI je koristan kada je u pitanju pripremanje preporuka za sadržaj – što je još jedan način na koji AI čini širu industriju za odrasle i prostor za kreatore mnogo interaktivnijim svijetom.

Još jedan trend će biti i erotski filmovi s umjetnom inteligencijom. Zahtjevi za AI su nešto novo, a ono što članovi traže više se odnosi na mnoga AI bića koja su prikazana na televiziji i filmu – poput Andrewa u Bicentennial Manu, AI lika Samanthe u Her ili čak Data iz Zvjezdanih staza. Uglavnom, fanovi izražavaju želju da istraže potencijal ljudske veze s umjetnom inteligencijom, jednako kao što su likovi umjetne inteligencije težili tome da budu "više ljudski".

Pornografske produkcije bit će poboljšane s umjetnom inteligencijom. AI ima potencijal poboljšati snimanje filmova na mnoge načine, uključujući stvaranje realističnijih vizualnih efekata. Na primjer, tehnologija za smanjenje starenja koja se koristi u filmovima poput Ant-Man and the Wasp i novom filmu o Indiani Jonesu. Algoritmi umjetne inteligencije također mogu pomoći u dizajniranju setova stvaranjem realističnih virtualnih okruženja - kao što je u The Mandalorian. AI se također može koristiti kako bi računalno generirane slike (CGI) bile realističnije simuliranjem realne rasvjete, tekstura i fizičkih interakcija u digitalnim okruženjima. Primjer bi bio Avengers: Infinity War i njegov nastavak Avengers: Endgame. Thanos, kojeg tumači Josh Brolin, oživio je s pomoću CGI-ja i tehnologije snimanja pokreta, uz značajnu pomoć umjetne inteligencije. AI može generirati i kontrolirati virtualne dodatke, olakšavajući stvaranje scena velikih okupljanja ili bitaka bez potrebe za stotinama stvarnih dodataka. Za svakog redatelja filmova za odrasle s vizijom, kreativnošću, resursima i proračunom za to, svi ovi alati iz mainstreama mogu se koristiti za integraciju umjetne inteligencije u pornofilmove.

AI će poboljšati pornografiju

Zvijezda erotike, John Eros, rekao je: "Vjerujem da je umjetna inteligencija uključena u stvaranje pornografije. Može uzrokovati veću količinu materijala u pornoindustriji, međutim, ne smatram da će to negativno utjecati na sadržaj. Ako, na primjer, postoji mjesto za deepfake pornografiju ili sadržaj generiran umjetnom inteligencijom (bez obzira na to je li video, erotika ili audio sadržaj), mislim da će to još uvijek biti više nišni sektor u usporedbi s većinom koja će uvijek htjeti realističnu pornografiju."

"Kada gledatelj zna da je stvarna osoba uključena u sceni pornofilma, to čini stvari mnogo erotičnijima. Umjetna inteligencija ne može pružiti reakcije, iskrene odgovore i male detalje, niti može prirodno uzbuditi gledatelja. AI može pomoći u nekim aspektima produkcije, ali ne vidim da će se ikada udaljiti od realizma kojem ljudi žele svjedočiti i u koji žele biti uključeni. Realizam i ljudska uključenost osiguravaju osjećaj da je gledatelj/slušatelj dio toga, ili bi potencijalno mogli biti uključeni u to. Postoji fizikalnost seksualnosti koju umjetna inteligencija nikada neće moći ponoviti. Smatram da je to isti razlog zašto slušam ploče i zašto je vinil još uvijek jak čak i sa svim dostupnim opcijama za slušanje glazbe - biti više fizički uključen u ono što je stvoreno uvijek je privlačnije", rekao je Eros, piše Daily Star.

