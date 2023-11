Masturbacija je samozadovoljavanje, a sastoji se u vlastitom draženju erogenih zona i to je praćeno uzbuđenjem i orgazmom. Prednost masturbiranja kod muškaraca je to što "mogu imati" seks s kime god žele i to u svim mogućim pozama, a da to nitko ne sazna.

Jedno nedavno istraživanje u kojem je sudjelovalo 1500 sudionika iz Kanade, objavljeno je u "Novine o seksualnoj medicini", i objašnjava o čemu muškarci najčešće maštaju dok se samozadovoljavaju. Rezultati su bili i više nego iznenađujući.

9 najčešćih muških fantazija

64 posto njih izjavilo je da mašta kako ih poznanica zadovoljava rukom. Njih 48 posto je reklo da razmišljaju o tome da dodiruju neku nepoznatu osobu u javnom prijevozu.

Iznenađujući podatak je da je bilo i onih koji su priznali kako bi htjeli da partnerica urinira po njima - tako se izjasnilo njih 10 posto. U obrnutoj situaciji - kada bi oni bili ti koji uriniraju po tijelu partnerice, mašta 9 posto muškaraca.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Iako se samo 12 posto muškaraca izjasnilo da su homoseksualci ili biseksualci, njih 16 posto priznalo je da mašta kako gleda dva muškarca tijekom seksualnog odnosa.

Najveća fantazija za 29 posto muškaraca je da ejakulira po tijelu partnerice. Mazohizam voli njih 30 posto te su rekli da maštaju o tome da su prisiljeni na seks.

Iako će ovo mnogim damama zvučati nerealno, ali 52 posto muškaraca se izjasnilo da im je najveća fantazija tijekom masturbacije, žena koja ima male grudi.

Rezultati su pokazali da su se muškarci u istraživanju radije opredijelili za osobe koje poznaju nego za neke izmišljene ili javne osobe, prenosi Espreso.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

