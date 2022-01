Jedan korisnik iz Hrvatske pokrenuo je pravu raspravu na Redditu.

"Još kao klinac najviše sam se bojao da ću izaći u javnost i pos*ati se u gaće/hlače, a negdje iza ugla čeka drugi klinac koji upire prstom i glasno se smije. Danas mi se to čini kao nešto što je postalo neizbježno. Da se razumijemo, ne smatram da radnju obavljam "krivo" jer prilikom odlaska na WC napravim sve kako to pravila brisanja dupeta nalažu", napisao je pa nastavio:

"Presavinem papir i koristim svoje uobičajene kombinacije te ponekad imam osjećaj da sam na brisanje dupeta potrošio cijelu šumu, ali sve je čisto i to je najbitnije. Par sati kasnije osjetim da nešto nije u redu, svučem gaće i evo je, smeđa mrlja je tu. Iskreno, smatram promašajem društva to što u javnim zahodima nema vlažnih toaletnih maramica ili, još bolje, nekih tuševa koji to odrade sami od sebe".

'Promijeni prehranu i nosi vlažne maramice'

Dobio je mnoštvo odgovora na svoj post. Neki su mu sugerirali da promijeni prehranu.

"Probaj malo zdravije jest, više netopivih vlakana (mahunarke, žitarice), manje ugljikohidrata. Govna će ti postat manje masna, tj. češće će ti se dogodit da se posereš, obrišeš, a na papiru niš", napisao mu je jedan reditovac.

"Brazilska depilacija, brijanje ili košenje šu*ka. Plus mirišljave maramice i bide. Tako se održava čist šu*ak, napisao mu je drugi.

"Nisam stručnjak, ali ne bi škodilo da to spomeneš svom doktoru, možda se nešto krije iza toga. A što se tiče vlažnih maramica, ako misliš da su ti potrebne, nosi ih sa sobom i miran si", napisao mu je treći korisnik.