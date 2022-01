Proizvođač vina naziva "Krš Crni Blatina", a u pitanju je obitelj Škegro iz Ljubuškog, dobio je posve neočekivanu svjetsku promociju zahvaljujući neobičnom natpisu na etiketi. A kaže: Uz 2300 sati sunčeve svjetlosti godišnje, naše je grožđe upilo je više sunca negoli uredski radnik za cijelog života.

Fotografiju je na Reddit u četvrtak postavio korisnik nadimka PlasticTone, a objavio ju je u potkategoriji "rijetke uvrede" odakle je do večernjih sati stigla do same naslovnice te iznimno popularne društvene mreže.

Administratori spomenute potkategorije fotografiju su u međuvremenu uklonili jer natpis na etiketi nisu doživjeli kao neku uvredu, a rečenica zasigurno i jest zapravo osmišljen tek kao šaljiva "zanimljivost".

Doduše, u toj su šali mnogi pronašli sličnost sa svojom sumornom svakodnevicom, pa je tako jedan korisnik u komentarima napisao:

"Eto, ja sam taj uredski radnik. Kada izađem iz kuće i sjednem u svoj automobil, sunca još uvijek nema na nebu i sretan sam kada ga vidim kako zalazi dok se vraćam s posla kući.

Subote provodim posvećen kućanskim poslovima, a nedjeljama pripremam obroke. Da, drugima plaćam da mi uređuju dvorište jer ja za to nemam vremena.

Ako i vidim sunce 33 sata godišnje, većinom ga gledam kroz vjetrobransko staklo automobila jer je moj ured lijes bez prozora u utrobi zgrade. Slutim da je taj natpis postavio netko tko je pobjegao iz uredskog života kako bi se posvetio vinariji", napisao je.