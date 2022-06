Par na svom blogu dokumentira doživljaje s putovanja, gdje su napravili i usporedbu troškova života u Hrvatskoj s troškovima u Španjolskoj. U Splitu su živjeli 14 mjeseci, a sada su 18 mjeseci u španjolskom gradu Nerji.

Troškovi života

Par je rekao da su u oba grada angažirali agente za nekretnine kako bi pronašli stanove te su ih pronašli u roku od 10 dana, a provizija je bila jednaka mjesečnoj najamnini.

"U Splitu smo imali stan dobre veličine, ali je imao samo jednu spavaću sobu. Plaćali smo 600 eura mjesečno. U Nerji imamo veliki stan s tri spavaće sobe i ogromnim dvorištem za koji plaćamo 800 eura mjesečno. Tržište u Španjolskoj je likvidnije i ima mnogo opcija. U Hrvatskoj je manje opcija i kao stranac ćete platiti više", rekli su, a za režije su naveli da je cijena otprilike jednaka u obje zemlje: "Trenutno plaćamo oko 50 eura mjesečno za struju, 25 eura za kućni internet i 20 eura za mobilni internet. Otprilike isto smo platili i u Hrvatskoj."

Isto su rekli i za cijene namirnica: "Naš mjesečni račun za namirnice u Španjolskoj bio je otprilike isti kao u Hrvatskoj. Doduše, restorani i taksiji skuplji su u Španjolskoj (teško nam je razumjeti zašto su taksiji tako skupi). No, svaki restoran u Hrvatskoj (posebno u Splitu) koji ne prodaje pizzu ili burek je također bio skup. Dok smo bili tamo, primijetili smo da su cijene stalno rasle."

Mentalitet ljudi

Kanađani su rekli da oboje govore španjolski zbog čega im se bilo puno lakše sporazumjeti s domaćim stanovništvom.

"Integracija u Španjolskoj je bila laka. Ljudi su vrlo opušteni i susretljivi prema strancima, ali ne znaju baš engleski jezik. U Hrvatskoj smo počeli uzimati sate hrvatskog, ali smo odustali kada su nam se planovi promijenili. Hrvati (Balkanci općenito) govore dobro engleski, puno bolje od španjolskog, ali svatko tko želi dugoročno živjeti u Hrvatskoj morat će naučiti osnovnu razinu hrvatskog", objasnili su.

"Hrvati su po mnogočemu vrlo slični Španjolcima. Možda se čak zapravo lakše sprijateljiti s Hrvatima jer je njihov nivo engleskog jezika dobar i lakše je komunicirati s njima, ali kao stranac koji živi u Hrvatskoj, morate se integrirati više nego što trebate u Španjolskoj jer ima manje stranaca", naveli su.

Lokacija i pristupačnost

"Hrvatska je izvan šengenske zone za sada. Planirano je da postane šengenska zemlja do kraja 2024. Kao potencijalni iseljenik u Hrvatsku, biti izvan Schengena je nedostatak jer nemate pristup neograničenom putovanju unutar Schengena, a to što morate proći granične kontrole svaki put kada ulazite/izlazite iz zemlje znači da oni mogu provoditi svoja stroga imigracijska pravila", objasnili su Frank i Lissette.

Zatim su dodali: "U Hrvatskoj smo se osjećali izolirani od ostatka Europe, ne zemljopisno jer je zapravo Hrvatska bliža srednjoj Europi, nego gdje sada živimo u Španjolskoj, ali letovi u Hrvatskoj su vrlo sezonski. Ljeti imate milijun letova, ali zimi ih je jako malo, a također mogu biti i jako skupi."

Razvijenost zemalja

Za Španjolsku su rekli: "Španjolska je razvijena država s velikom infrastrukturom koja je u rangu s najbogatijim europskim zemljama. Imaju, na primjer, sjajnu mrežu vlakova koja uključuje brze vlakove između velikih gradova. Ceste i autoceste su u dobrom stanju, kao i električne mreže i komunikacije."

"Hrvatska je puno slabije razvijena, pogotovo kada je u pitanju prometna infrastruktura. Vlakovi su ograničeni (a nekoliko željezničkih linija koje postoje često se čini da ne voze), a autobusne usluge spore i rudimentarne. Putovanje uokolo često oduzima mnogo vremena. Međutim, imajte na umu da je populacija Španjolske oko 10 puta veća od Hrvatske pa je možda to nepravedna usporedba", objasnili su.

Zdravstvena njega

Usporedili su i zdravstvenu njegu: "Hrvatska ima univerzalnu zdravstvenu njegu koju plaćate kao useljenik (obavezna je). To nas je tada koštalo 450 kuna mjesečno (60 eura mjesečno). U Španjolskoj useljenici moraju prijaviti privatno zdravstveno osiguranje (obavezno je prema zahtjevima vize). S Adeslasom plaćamo 56 eura mjesečno", a za Španjolsku su rekli: "Na našu sreću, nismo morali koristiti zdravstvenu zaštitu ni na jednom mjestu. No, bili smo iznenađeni kada smo otišli na čišćenje zuba u Španjolsku i saznali da je to pokriveno našim osiguranjem. Na temelju saznanja i onoga što smo čuli od hrvatskih prijatelja, mislimo da nam je bolje sa španjolskim zdravstvom."

Ljepota prirode

"Ne možete pobijediti Španjolsku u području kulture i povijesti. Postoji mnogo nevjerojatnih gradova (Sevilla, Granada, Madrid…) i mjesta (Segovia, Toledo, Cordoba…) za istraživanje i možete provesti svoj život ovdje i ne vidjeti sve. Hrvatska ima manje toga za vidjeti, ali ima neke nevjerojatne povijesne znamenitosti koje, po našem mišljenju, pariraju bilo kojoj zemlji na svijetu. Nikada nećemo zaboraviti kako su nas Split i Dubrovnik ostavili bez daha kad smo ih prvi put vidjeli. Nevjerojatno", objasnio je par o prirodnim ljepotama obje zemlje.

Na kraju su zaključili: "Španjolska ima Mediteran, Hrvatska ima Jadran. Ako volite plaže, Španjolska ima bolje plaže (Španjolska ima pješčane plaže, Hrvatska stjenovite), ali ako tražite iskonsku ljepotu, mislim da je Hrvatska zapanjujuća. Plavo-zeleno more Jadrana, uz visoke planine koje okružuju obalu, čine Hrvatsku jednim od najljepših mjesta na svijetu."