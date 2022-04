Bivša direktorica krstarenja i putovanja Christine Kesteloo koja je izgubila posao tijekom pandemije sada živi luksuznim životom o kojem većina ljudi može samo sanjati.

Život na kruzeru

Christine je za Insider rekla: "Živim pola godine na kruzeru. Neki bi rekli da svaki dan živim kao da sam na odmoru i to je istina. Svaki dan sam u novom mjestu, a moje najveće odluke tijekom dana su želim li ići na čaj, ležati na suncu ili kušati vino."

"Ja sam bivša direktorica krstarenja i putovanja, a moj suprug je glavni inženjer na kruzeru. Jedrila sam skoro 12 godina, a on to radi već 30. Kada se pojavila pandemija 2020. godine, izgubila sam posao. Sada plovim sa svojim mužem kao "supruga na brodu". Kad ne živimo na kruzeru, boravimo u svom domu u Nizozemskoj", pojasnila je svoju situaciju Christine.

Zatim je dodala: "Ne mogu svi članovi posade dovesti svoje partnere kako bi plovili besplatno, to je privilegija rezervirana za visoke časnike."

Besplatna usluga čišćenja

Dok Christine daje sve od sebe kako bi sobu koju dijeli sa suprugom održala urednom, par također ima svog nadzornika, što je prednost rezervirana za članove osoblja višeg ranga na kruzeru.

Nadzornik sobarica dolazi svakodnevno i usisava, mijenja plahte, briše prašinu, čisti njihovu malu kupaonicu i ostavlja im svježe ručnike. Osim toga, nadzornik i odvozi sve što Christine ima u praonici i to sve besplatno.

“Jednostavno stavim zaprljanu odjeću u platnenu vrećicu i napišem što je unutra na komadić papira”, objasnila je.

Unatoč tome što je to besplatna usluga, Christine i njezin suprug se pobrinu dati dobru napojnicu osoblju i to obično daju nadzorniku oko 10 dolara (oko 70 kuna ) tjedno.

Besplatna hrana

Kada je u pitanju hrana, Christine ima obilje mogućnosti za odabir, od pizze i hamburgera do sushija.

Na brodu se nalaze i posebni restorani u kojima Christine i njezin suprug moraju platiti ako se odluče ondje večerati.

Obroci u takvim restoranima koštaju oko 20 dolara (oko 136 kuna) do 50 dolara (oko 340 kuna) po osobi, a obično ostavljaju oko 5 dolara (oko 34 kune) do 10 dolara (oko 70 kuna) napojnice. Ili, ako im je draža ideja o posluzi u sobu, to je opcija koja im se daje besplatno, ali daju napojnicu između 2 i 5 dolara (od 13 do 34 kune).

Koji su im troškovi?

Christine također plaća neograničen pristup internetu po cijeni od 20 dolara (oko 136 kuna) tako da može nastaviti s redovitim ažuriranjima na svojem profilu na TikToku.

Njihov tjedni račun iznosi oko 87 dolara (oko 600 kuna): 20 dolara za pristup internetu (136 kuna), 27 dolara (183 kuna) za napojnice i 40 dolara (272 kune) za specijalitete.

"Uživamo u životu na moru i ne bismo htjeli drugačije", rekla je Christine, piše Insider.