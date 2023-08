Prvi dio svog odmora provodite tako da se ne možete opustiti i neprestano provjeravate telefon? Istraživanje softverske tvrtke Ceridian pokazalo je da se samo 51 posto radnika može potpuno isključiti tijekom ljetnog odmora, dok je iCompario otkrio da nam u prosjeku treba pet dana da se uistinu opustimo na odmoru.

Ella Walker predlaže kako usporiti, isključiti se i brzo se opustiti na godišnjem odmoru.

Isključite prijenosno računalo

“Svi znamo kako ispadne kada ponesete prijenosno računalo 'za svaki slučaj',” rekao je Hector Hughes, suosnivač tvrtke Unplugged.

Molly Dyer, voditeljica ljudskih resursa u marketinškoj tvrtki Balance, predlaže promjenu lozinke prijenosnog računala prije godišnjeg odmora. Ona kaže: “Ako na prijenosnom računalu mijenjate lozinku koje se kasnije nećete sjetiti, to znači da nećete moći kliknuti ‘spremi ovu lozinku za sljedeći put’ na svom telefonu te tako nećete moći pristupiti svom laptopu do kraja godišnjeg odmora. Ne zaboravite to negdje zapisati kada vam opet zatreba!"

Isključite se

Lisa Gunn, voditeljica prevencije mentalnog zdravlja u Nuffield Healthu, rekla je: “Nije lako isključiti se. Da je to slučaj, naše radno vrijeme od 9-17 završilo bi u 17 sati, ali koliko nas misli da je uobičajeno provjeravati e-poštu navečer ili čim se probudimo?”

Psiholog Jan P de Jonge kaže: “U tjednima prije početka vašeg odmora navedite stvari za koje smatrate da bi vas mogle spriječiti da se isključite. Pokažite kolegama od povjerenja ovaj popis kako bi vam stvarno mogli pomoći da se počnete opuštati u vrijeme kada niste na poslu."

Vrijeme za sebe je vrijeme za sebe

Unatoč tome što 52 posto nas priznaje da godišnji odmor jača naše fizičko zdravlje, mentalno zdravlje (80 posto) i produktivnost (45 posto), 49 posto nas i dalje provjerava e-poštu, piše WhatsApp kolegama i čak nosi svoje telefone na bazen i to ne za selfije u kupaćim kostimima.

"Morate postaviti granicu tijekom svog odmora i postati manje dostupni. Obavili ste primopredaju, vaš tim zna da imate tjedan dana odmora, sada je vrijeme da 'životom čuvate svoj privatni broj mobitela'. Ne bi trebalo biti razloga da vas itko kontaktira ako ste se dobro pripremili za svoj odlazak – nemojte nikome dati priliku da to zloupotrijebi. Svi mislimo da smo nezamjenjivi, ali pogodite što – kad se vratite, snaći će se i bez vas”, kaže doktorica Deborah Lee.

Ograničite korištenje telefona

Vaša karta može biti na vašem telefonu, ali možete je se odreći barem neko vrijeme. Hector kaže: “Ako ste s nekime, trebate li oboje telefone? Sumnjam. A ako se osjećate stvarno organizirano, upotrijebite kartu. Ljudi su tisućama godina živjeli bez telefona. Možete i vi."

“Aplikacija pod nazivom Freedom omogućuje vam blokiranje određenih web stranica i aplikacija. Možete, na primjer, blokirati sve društvene mreže, ali ostaviti si karte. Probajte uzeti knjigu kad ste vani, ostavite telefon. Prije nego što provjerite svoj telefon ujutro kad se probudite, ustanite i otiđite bez da ga uzmete", tvrdi stručnjak.

Planirajte unaprijed

“Isključivanje je lakše ako imate jasnu ideju o tome kako ćete se nakon toga ponovno uključiti. Dajte si vremena. Napor koji uložite u predviđanje ovoga prije nego što se isključite, pomoći će vam da prihvatite to vrijeme isključenja", kaže psihologinja Jan.

Dr. Lee kaže: "I zapamtite, prioritet je vaše zdravlje. Studije pokazuju da redoviti godišnji odmor smanjuje rizik od prerane smrti za 20 posto i smrti od srčanih bolesti do 30 posto.”

Nema gumba za odgodu za vas

Možda želite maksimalno iskoristiti svaku sekundu svog odmora, ali otkažite taj alarm.

“Dopustite sebi da se probudite prirodno bez dosadne budilice. Spavaća soba neka bude tamna i hladna i neka vas prirodni zvukovi probude kada ste se dovoljno naspavali. Alkohol i kofein su stimulansi i mogu izazvati nesanicu pa ih treba izbjegavati unutar šest sati prije spavanja, čak i na odmoru”, kaže doktor Lee.

Probajte nove stvari

Vaše tijelo i mozak trebaju znati da se vrijeme odmora razlikuje od vremena kod kuće i na poslu.

Jan P de Jonge kaže: “Tijekom odmora radite stvari koje ste u prošlosti možda olako odbacivali kao načine opuštanja. Isprobajte jogu, rezervirajte masažu, ponovno otkrijte dobrobiti hodanja."

Trenerica Phillippa Quigley kaže: “Razmislite o svojih pet osjetila i nahranite ih nečim novim – drugačijom kuhinjom, zadivljujućim krajolikom ili čak zvukom drugog jezika. Mijenjanje uobičajenog ritma ključno je za pravo opuštanje, stoga učinite nešto neobično.”

Nemojte raditi ništa

Nemojte ni pomišljati na to da pokušate produktivno ispuniti svoj odmor.

Jan P de Jonge kaže: “Godišnji odmor ne mora biti prepun aktivnosti. Nizozemci imaju riječ za to, 'niksen' ili 'ne raditi ništa'. Važan čimbenik u mogućnosti da se isključite je dopustiti sebi način razmišljanja da je u redu ne činiti ništa za promjenu."

Phillippa Quigley dodaje: “Nemojte se osjećati obaveznim uživati u svom odmoru na način na koji to čine svi ostali. Ovo je tvoj odmor. Ako želite provesti dan u krevetu uz TV, učinite to bez osjećaja krivnje, ne uspoređujući se s drugima i nemojte misliti o tome što biste trebali raditi”, piše The Sun.

