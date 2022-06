Grad Zadar je star tri tisuće godina te je prepun povijesnih i kulturnih znamenitosti. Uz to što nudi posebnu atmosferu i bogat život, Zadar je dobro povezan s ostalim gradovima.

Kada je slavni redatelj Alfred Hitchcock boravio u Zadru, nije se mogao dovoljno nadiviti zalasku sunca te je navodno izjavio kako je zadarski zalazak sunca ljepši i od onog u Key Westu na Floridi.

Zadar ima prve morske orgulje u svijetu, koje stvaraju zvuk isključivo pod utjecajem vjetra i morskih valova, Pozdrav suncu koji je postao glavna turistička atrakcija u gradu, glavnu zadarsku ulicu, znamenitu Kalelargu, opjevanu i u istoimenoj pjesmi Tomislava Ivčića, koja se službeno tako ne zove, iako je prije par godina postojala građanska inicijativa za povratak imena „Kalelarga“, gradske vlasti ju ipak nisu prihvatile. Službeni naziv ulice je „Široka ulica“.

Prekrasno mjesto za šetnju te uživanje u prirodi i suncu je na zadarskoj rivi odakle se pruža divan pogled na otoke Ugljan i Pašman.

Među najpoznatijim povijesnim građevinama Zadra su Crkva sv. Donata i Katedrala sv. Stošije. Crkva sv. Donata zaštitni je znak i simbol grada Zadra, a danas se koristi za različite glazbene programe jer ima izvanredne akustične karakteristike, dok je zadarska katedrala sv. Stošije romanička građevina i najveća crkva u Dalmaciji.

Zadar je idealna lokacija u čijoj blizini su 3 parka prirode – Telašćica, Velebit i Vransko jezero te 5 nacionalnih parkova - Paklenica, Plitvice, Kornati, Krka i Sjeverni Velebit, koje možete posjetiti kada odsjednete u Zadru.

Za poznati liker koji se proizvodi iz višnje maraske, koji nastao je u Zadru, Maraschino, priča se kako je u njemu uživao čak i Napoleon, ali i putnici na Titanicu.

U serijalu Netov vodič po Jadranu ćemo u razgovorima s lokalcima otkriti koje su to bitne lokacije za posjetiti u gradu, koje restorane trebate posjetiti, kao i koju hranu probati i po kojoj cijeni, a istražit ćemo za vas i na koje troškove možete računati za smještaj za jednu noć.

Ne brinite se, mi smo tu da vam olakšamo pripremu putovanja. Vežite se, krećemo!

Cijene smještaja

Provjerili smo cijene smještaja u hotelu i u privatnom smještaju ovog grada kako biste dobili predodžbu koliko bi vas moglo koštati noćenje.

Ograničen budžet

Ako imate određeni budžet i ne želite potrošiti previše novca na smještaj, već na uživanje i dodatne aktivnosti, a pri tome vam nije važna veličina apartmana, dobra vijest je ta da na stranici Booking.com možete pronaći potpuno opremljene apartmane za dvije osobe u iznosu od 341 kuna do 657 kuna po noći u jeftinijoj verziji smještaja.

Po cijeni od 341 kunu po noći možete dobiti apartman za dvije osobe od 60 m², koji uključuje kuhinju, spavaću sobu, kupaonicu i Wi-Fi te se nalazi na 3 km od centra, dok za cijenu od 657 kuna po noći možete dobiti studio apartman u centru Zadra od 22 m², koji se nalazi na 6 minuta hoda od plaže, a uključuje spavaću sobu, kupaonicu, kuhinju i besplatni Wi-Fi. Ove cijene se odnose za vikend u lipnju.

Neograničen budžet

Ako nemate ograničen budžet te želite noć provesti hotelu koji se nalazi 400 metara od plaže, u Bastion Heritage Hotelu s 4 zvjezdice možete rezervirati dizajnerski suite za dvije osobe s uključenim doručkom za 3180 kuna. Ove cijene se odnose za vikend u lipnju.

Gdje početi s obilaskom grada?

Zadranin Emanuel Stojanov nam je predložio lokacije u Zadru koje svatko treba posjetiti, kao i restorane i obroke u jeftinijoj i skupljoj varijanti, ovisno o vašem budžetu.

NET.HR: Koja lokacija u gradu je idealna za početak obilaska grada?

STOJANOV: Budući da su skoro sve znamenitosti i atrakcije smještene u samom centru Zadra, tj. na zadarskom Poluotoku, smatram da je idealno mjesto za početak obilaska grada jedan od zaštitnih znakova samog grada, a to je Zvonik katedrale sv. Stošije, koji je visok 42 metra, a nakon pozamašnog broja stepenica kao nagrada će vas dočekati predivan panoramski pogled na cijelu staru gradsku jezgru, more i brojne otoke zadarskog kanala.

Restorani koje treba posjetiti

NET.HR: Gdje se može pojesti nešto za doručak i po kojim cijenama u jeftinijoj i skupljoj varijanti?

STOJANOV: Niste bili u Zadru ako ne probate nešto iz jedne od najboljih pekara u Dalmaciji, Better bread by Kroštula. Preporučujem da obavezno isprobate croissant sa zapečenom kremom od lješnjaka, čokolade i posipom od tostiranih badema, a za one koji više vole slane opcije, neće vas iznevjeriti romana sendvič s mortadelom, namazom od pistacija, sirom i bademima. Cijena za obje opcije je 20-tak kuna.

Za pravo gurmansko iskustvo doručka preporučujem Art Hotel & Gourmet Kalelarga koji se nalazi na samoj Kalelargi, glavnoj i najpoznatijoj zadarskoj ulici. U ponudi imaju razne slane i slatke opcije kao što su jaja Benedict ili zobene kaše i torte. Cijena zajedno s kavom i doručkom je oko 100 – 150 kuna.

NET.HR: Koje restorane biste izdvojili s najboljom ponudom hrane za ručak i večeru te što preporučujete da se svakako treba probati?

STOJANOV: Ako ste ljubitelj ribe i morskih plodova restoran Foša, koji se nalazi u uvali istoimene lučice, mora se naći na vašem popisu! Ovdje ćete imati priliku doživjeti iskonsku dalmatinsku kuhinju, ali i ambijent, a sve to uz visoke suvremene standarde. Moja osobna preporuka bila bi carpaccio od škampa i dry age odležani brancin. Restoran nudi uglavnom riblje specijalitete, ali postoji i poneka mesna opcija. Cijena ručka je od 350 kuna na dalje (po osobi). Za jeftiniju verziju ručka možete u Harbor Cook House & Club pojesti streak sabljarke u umaku od limuna i kapara za cijenu oko 150 kuna po osobi.

Za večeru preporučujem da posjetite Butler Gourmet & Cocktails Garden koji će vas, osim s odličnom hranom, oduševiti i s nesvakidašnjim uređenjem. Svakako isprobajte mesne specijalitete ili njihove signature Butler burger, a ako ipak želite nešto laganije, onda vam preporučujem jednu od njihovih obrok salata. Napomena, restoran ne prima rezervacije, tako da se pripremite na mogućnost čekanja. Cijene večere se kreću od 150 kuna na dalje (po osobi). Za skuplju varijantu večeru možete u restaurant Bruschetta pojesti jastog na buzaru s bavette tjesteninom za oko 300 kuna po osobi. Ondje su obavezne rezervacije.

Lokacije za istraživanje grada

NET.HR: Prilikom istraživanja grada za koje lokacije biste rekli da se ne smiju propustiti te koje aktivnosti bi svatko tko posjeti Zadar trebao isprobati?

STOJANOV: Nešto što imate prilike vidjeti i iskusiti samo u Zadru su definitivno Morske orgulje, za koje svi tvrde da su jedinstveni arhitektonski projekt i spoj arhitekture i glazbe. Njihov zvuk nastaje pod utjecajem energije mora, odnosno valova te plime i oseke. Slavni redatelj Alfred Hitchcock za Zadar kaže da je to mjesto gdje je doživio najljepši zalazak sunca, a isti taj predivan zalazak možete doživjeti upravo na morskim orguljama koje se protežu kroz 70-tak metara zadarske obale s kojih se pruža predivan pogled na cijelu pučinu.

Svega nekoliko metara od morskih orgulja, nalazi se još jedan od novijih zaštitnih znakova grada Zadra, a to je Pozdrav suncu kojeg je definitivno najbolje posjetiti u večernjim satima da biste dobili priliku svjedočiti besplatnom "light showu", budući da je ova instalacija sastavljena od 300 staklenih ploča koje tijekom dana prikupljaju sunčevu energiju kako bi navečer zasjala u svom punom sjaju!

Za osobe koje vole aktivne odmore svakako bih izdvojio mogućnost posjete Nacionalnom parku Paklenica i Kornati te Vranskom jezeru koje je najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, a ujedno i ornitološki rezervat s rijetkim spojem močvarnog tla i dalmatinskog krša.

Noćni život

NET.HR: Ako bi se posjetitelji odlučili noć završiti uz koktel, koliko bi platili jedan koktel te gdje mogu probati najfinije koktele u gradu?

STOJANOV: Nezaboravnu noć uz odlične koktele svakako će vam pružiti Ledana Lounge & Bar, koji je spoj odlične noćne zabave smještene unutar parka. Odlična lokacija i kokteli također se kriju u Bamboo Beach Baru koji je smješten tik uz more pa ćete tako uz svoje omiljene koktele moći uživati u predivnom pogledu! Cijena jednog koktela je od 60 – 80 kuna.

Summa summarum troškova

Na kraju vam donosimo okvirne iznose troškova jednog noćenja u Zadru uz troškove hrane.

U skromnijoj varijanti bi vas noćenje izašlo 341 kunu, doručak u Better bread by Kroštula, sendvič s mortadelom, namazom od pistacija, sirom i bademima 20-tak kuna, za ručak bi vas streak sabljarke u umaku od limuna i kapara koštale oko 150 kuna, a ako biste se za večeru odlučili probati mesne specijalitete u Butler Gourmet & Cocktails Garden, platili biste večeru oko 150 kuna. Koktel u jednom Bamboo Beach Baru bi vas koštao oko 80 kuna. Iznos noćenja zapravo dijelite s drugom osobom. Sveukupno biste potrošili 741 kuna ili 570 kuna ako dijelite troškove noćenja.

U neograničenoj varijanti biste noćenje u hotelu s uključenim doručkom platili 3180 kuna. Doručak s kavom bi vas u Art Hotel & Gourmet Kalelarga koštao 150 kuna. Ako biste se odlučili za ručak pojesti carpaccio od škampa u restoranu Foša, platili biste ga oko 350 kuna, a ako biste za večeru otišli u Bruschettu pojesti jastog na buzaru s bavette tjesteninom, platili biste ga 300 kuna. Koktel u jednom Bamboo Beach Baru bi vas koštao oko 80 kuna. Vaš cjelokupni iznos troškova bi bio oko 4060 kuna.