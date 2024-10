Profesionalni putnik za Net.hr: 'Jesen je pravo vrijeme da posjetite ova mjesta'

Savjetnik za putovanja Vlado Šestan opet je na putu. I dok se on uputio za Francusku, za Net.hr je iz svog bogatog iskustva svjetskog putnika preporučio još nekoliko destinacija na koje je, prema njegovom mišljenju, najbolje putovati u ovo doba godine.

''Ovo doba godine je idealno za putovanja. Zapravo putnici tvrde da sezona putovanja počinje završetkom ljeta. Masovni turizam posustaje, škola je počela pa nema toliko obitelji s djecom te je turista generalno manje kamo god išli. Prema postovima koje putnici objavljuju u grupi Savjetnik za putovanja Travel Advisor na Facebooku, najveći dio ih odlazi na kraća putovanja u Europu, a daleke destinacije se tek zagrijavaju za zimski period. Kada kod nas zahladi i nebo zasivi, mnogi požele sunce pa se otisnu na neke daleke otoke.

Flip & flop vrsta turizma, što znači japanke na noge i pravac ležaljka pod palmom, je vrlo česta. Mnogi žele upravo to. Ugrijati se na nekoj pješčanoj plaži u hladu palminog lišća. Do početka prosinca, kada počinje kišna sezona, mogu se posjetiti Sejšeli, Bali, jug Tajlanda, Dubai postaje ugodan i bez vrućina, Karibi tek ulaze u punu sezonu baš kao i Meksiko, tako da je izbor bez granica. Čitav svijet je naš. Ovisi o budžetu, vremenu i dobroj volji.'', objašnjava Šestan.

No, ako vam nije po volji čekati zimu i zimske dane, već biste otputovali čim je prije moguće, Šestan predlaže Italiju, Španjolsku, Mađarsku i Francusku.

Regija za road trip bez plana i programa

''Jesen je idealno vrijeme za posjet Toskani, kada vinogradi zrače zlatnim nijansama. Jesen je bogata plodovima zemlje, kuša se vino i uživa u hrani. Toskana je poznata po tome da u njoj rade uglavnom domaći te da je sva hrana izvornog porijekla. Restorani ne kupuju namirnice u velikim trgovačkim centrima. Gradovi poput Siene i Firence nude prekrasne kulturne znamenitosti. Ova je regija odlična za road trip bez plana i programa. Od sela do sela pa stanete i ostanete gdje vam se svidi'', kaže Šestan.

Foto: Pixabay

Ako ste spremni potegnuti malčice dalje, krenite za španjolsku Andaluziju.

''Andaluzija je raj za ljubitelje kulture, povijesti i prirode. Jesen je savršeno vrijeme za posjet, kada su temperature ugodne, a gužve manje. Posjetite predivne gradove poput Granade s Alhambrom, Sevilje s prekrasnom katedralom i Cordobe s Mesquitom. Lokalni specijaliteti poput tapasa, paelle, odlična vina te strast flamenca urezat će vam se u pamćenje. Razni jesenski festivali čine tu regije vrlo živom i zanimljivom. Iz Zagreba za tu regiju leti niskotarifni avioprijevoznik pa je lako dohvatljiva", otkrio nam je ovaj profesionalni putnik.

Foto: Pixabay

Malčice sjeverno od Hrvatske, susjedna nam je Mađarska u kojoj se svakako, složit ćete se, ima što vidjeti. Šestan za ovu priliku preporučuje Balaton. ''Najveće jezero u srednjoj Europi, postaje posebno privlačno u ovo doba godine, kada priroda mijenja prekrasne boje. Mogu se posjetiti slikoviti gradovi poput Veszprema, Tihanyja i Keszthelya, te dvorac Festetics. Ili jednostavno možete uživati u domaćim vinima, tamo se pije graševina, te kušati specijalitete od slatkovodnih riba'', kaže te dodaje kako ''jesen donosi mir i savršeno je doba za šetnje i biciklističke ture oko obale jezera Balaton. Staze su dobro označene i uređene, a po jezeru voze turistički brodovi. Jesenski festivali vina i hrane nude brojne prilike za kušanje lokalnih delicija i sudjelovanje u različitim aktivnostima.''

Foto: Pixabay

Ovaj iskusni putnik netom nakon razgovora s nama i sam se uputio na novo putovanje. ''Moj plan za ovu jesen je posjet vinskoj regiji Burgundije u Francuskoj. Tjedan dana kušanja vina te obilazak vinarija koje se nalaze u pitoresknim francuskim selima garantira užitak. Francuska je najuređenija zemlja za turizam na svijetu te iako im to nije glavni izvor prihoda jako se trude promovirati radost života 'Joie de vivre'. Život u provinciji u sačuvanim srednjovjekovnim selima je nešto što treba doživjeti. Ovu zemlju sam posjetio nebrojeno puta i prošao većinu pokrajina, no nikako je se ne mogu zasititi.

Savjet za kraj

"Nakon toga odlazim na krstarenje po zapadnom Mediteranu iz Genove do Lisabona. To će biti moj odmor na brodu bez, nadam se, puno uzbuđenja. Većinu luka sam obišao, no veselim se ribljoj juhi u Marseilleu, bakalaru u Lisabonu i pravoj engleskoj pivi u Gibraltaru'', kaže savjetnik za putovanja.

I za kraj, uputimo li se ipak na neko lijepo putovanje, Šestan dijeli s nama jednu anegdotu koja mu se dogodila, a lako se pretvori u koristan savjet. ''Nedavno mi se na letu iz Zagreba za Dubrovnik dogodilo da je jedna putnica prije mene uzela moj kofer i otišla. Na kraju je ostao samo jedan, sličan mojem, ali ne isti. Ljubazno osoblje aerodroma mi je pomoglo jer je na koferu bila adresa te putnice pa su je pronašli te smo u gradu zamijenili kofere. Dobro je uvijek imati neku šarenu traku ili naljepnicu kako bi lakše prepoznali kofer te obavezno privjesak s imenom jer može zaista pomoći'', zaključuje Šestan.

