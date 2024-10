Što spakirati u kofer? Profesionalni putnik za Net.hr: 'Ključne su ove tri stvari'

Često je priprema za putovanje, tj. pakiranje, najstresniji dio samog putovanja. Posebno ako putujemo zrakoplovom. Pravila za prtljagu znatno su se mijenjala posljednjih godina iz sigurnosnih razloga, a često i svaka aviokompanija ima svoja posebna pravila za težinu same prtljage koja se može unijeti u zrakoplov.

Uz to dolazi i vječno pitanje: Što mi treba za put? Kako bismo riješili neke od nedoumica, obratili smo se savjetniku za putovanja Vladi Šestanu, koji itekako ima iskustva na tom području, a koja rado dijeli na stranici Travel Advisor.

''Za let se treba spakirati prema broju dana i klimi koju očekujemo. Ako putujete u tople krajeve na tjedan dana, treba imati pet, šest majica, par kratkih hlača te laganu jaknu, a korisna može biti i kabanica'', kaže Šestan.

Ono što radimo svakog dana da se pripremimo za odlazak na posao svakako bismo trebali raditi i prije putovanja. ''Zapravo je najvažnije pratiti vremenske prognoze i zadnji dan odlučiti što uzeti. Potrebne su tenisice i još jedne cipele te natikače za sobe i bazene'', naglašava Šestan te dodaje kako sve navedeno lako stane u kofer težak oko 10 kilograma koji moramo predati prilikom check-ina u zračnoj luci.

Je li pakiranje stres?

''Svaka aviokompanija ima svoja pravila o dozvoljenoj težini, a informacije o tome dobit ćete napismeno prilikom kupnje karte.''

Mnogima samo pakiranje stvara stres. Šestan je to već uvježbao, pa može podijeliti nekoliko savjeta kako ga izbjeći.

Foto: Pixabay

''Oko pakiranja nema stresa, radimo to svaki mjesec barem dva puta pa točno znam koliko dana idem, toliko mi treba donjeg veša, čarapa itd. Da, znam, ženama je puno kompliciranije, no zapravo se svodi na isto. Najveći problem je kad se ide u različite klimatske zone ili na skijanje za koje je potrebno puno odjeće'', naglašava.

''Ako je prtljaga samo za avion, onda se sve to smanji, a naročito cipele koje zauzimaju puno mjesta. Tada treba paziti i na kozmetiku. Naime, kreme i bočice ne smiju sadržavati više od 100 ml. Najbolje je držati ih zajedno u posebnoj vrećici da se po potrebi mogu pokazati'', kaže Šestan te upozorava: ''Važno je imati i praznu bocu za vodu jer se može napuniti iza kontrole prtljage.''

Što se smije zaboraviti?

Što ako nešto važno zaboravim, jedno je od vječnih pitanja i briga prije putovanja, posebno ako putujemo negdje dalje. Šestan objašnjava kako se on nakon brojnih putovanja naučio prilagoditi na to da ga to ne muči. ''Ne možemo bez dokumenata, kartica i telefona. Sve ostalo se može kupiti ako zaboravimo, a to se svima događa. Čak i meni koji sam profesionalni putnik i stalno sam negdje. Uvijek 'volim' zaboraviti nešto, a ponekad i po hotelima.''

''Još mi dobro i ide s obzirom na to da boravim u stotinjak hotela godišnje na raznim kontinentima'', zaključuje ovaj savjetnik za putovanja čije dogodovštine možete čitati i na Facebook stranici Savjetnik za putovanja - Travel Advisor.

