Stručnjaci upozorili vozače: 'Ovo značajno smanjuje potrošnju goriva'

Mnogi vozači još uvijek traže jednostavne promjene koje mogu učiniti njihovo vozilo učinkovitijim, osobito u hladnijim uvjetima.

Stručnjaci za prodaju rabljenih kamiona iz Smith Brosa, sugerirali su da je jedan od načina na koji vozači mogu smanjiti potrošnju goriva zapravo osigurati da su kotači vozila ispravno poravnati.

Foto: Shutterstock

Gume su presudne

"Kada vam gume nisu u pravilnom položaju s kotačem, može doći do povlačenja. Taj dodatni otpor znači da vaše vozilo mora naporno raditi, trošeći više goriva nego što je potrebno. Bolje poravnanje znači smanjenje otpora. Čak i gume koje su samo četvrtinu stupnja izvan ravnine, mogu za svaki prijeđeni kilometar skrenuti tri do pet metara u stranu ako se to ne ispravi na vrijeme", objasnili su.

Vozila često udaraju u predmete koji polako pomiču prednje kotače, što znači da svaka strana automobila može ići u različitim smjerovima.

Iako vozači možda neće primijetiti ovu promjenu dok drže volan, nepravilno poravnati kotači mogu uzrokovati veći otpor kotrljanja, što znači da je potrebno više goriva kako bi se vozilo kretalo u pravom smjeru.

Vozači mogu provjeriti trebaju li poravnati kotače tako da popuste stisak volana na ravnoj cesti i provjere povlači li vozilo u jednu stranu.

Stručnjaci su također preporučili vozačima da minimiziraju korištenje grijanja u vozilu jer ono može imati mali, ali značajan utjecaj na ekonomičnost potrošnje goriva.

"Grijanje i klima uređaj povećavaju potrošnju goriva vašeg vozila jer proces pretvaranja vrućeg zraka izvana, njegovog grijanja ili hlađenja, a zatim pumpanja u vozilo, troši gorivo", dodali su.

Vozači bi uvijek trebali pažljivo koristiti sustav grijanja, izbjegavajući nagle promjene temperature koje mogu uzrokovati nepotrebno opterećenje motora, piše Express.

