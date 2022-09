Međutim, nije sve u lijepim zalascima sunca i zanimljivim destinacijama. U ovih sedam godina Maja je doživjela i trenutke koji nisu tako lijepi. Uvijek kažem 'imam neku ludu sreću da sam uvijek uz more' i to je nešto što mi daje snagu i volju. Unatoč velikoj zaradi, puno sam naučila. Jahte na kojima radim su za užitak i uglavnom gosti i posada ne idu na more po lošem vremenu. Bilo je par situacija, ali ništa što bi ugrozilo naše živote. Zato imamo kapetane koji upravljaju brodom i brinu se za našu sigurnost. Jedino što mogu reći je da sam s godinama sve opreznija i plašljivija, pa me ponekad uplaši neka situacija koja me prije nekoliko godina nikad ne bi uplašila. Noćna navigacija je malo jeziva, ali ništa strašno, kao da ste u horor filmu“, kaže.