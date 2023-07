Magdalena (23) u svojim objavama detaljno objašnjava što stjuardesa radi na jahti, kako izgleda jedna smjena i koliko se od toga može zaraditi, a pravu reakciju je dobila kad je objavila snimku u kojoj se pita zašto se eskort dame iz Srbije na jahtama predstavljaju kao modeli.

Eskort dame na kruzeru

TikTokerica je, bez imenovanja, ispričala da neke popularne djevojke na društvenim mrežama, koje se predstavljaju kao modeli na jahtama, zapravo rade kao eskort dame. Kako ističe, upravo su iz ovog razloga djevojke iz Srbije na lošem glasu u njenom poslu jer se ljudi vode predrasudama da se one zapravo bave eskortom.

"Imam jedno pitanje za naše djevojke iz Srbije, ako mi mogu odgovoriti. Zašto eskort dame koje dolaze na jahte sebe najčešće nazivaju modelima? Često dolaze iz Srbije naše poznate influencerice, blogerice, Instagramerice i pjevačice i to se kod nas u Srbiji zataškava. O tome se ne zna, naravno. Zašto su one modeli", započela je priču Magdalena.

Kažu da su modeli

"Kada ih pitam čime se bave, uvijek mi kažu, 'Model, modna agencija'. Nikad mi ne kažu, 'Ja sam glumica, pjevačica, arhitektica', ne znam ni ja što, nego je uvijek model. Zar se poziranje na Instagramu počelo nazivati modelingom? Znamo da su modeli djevojke koje su prirodne, a ne plastične, rade reklame i modne revije. Ne idu na jahte i ne rade to što rade eskort dame na jahtama. Pa me čisto zanima, zašto se mi djevojke iz Srbije ponižavamo jer ja sam iz Srbije. Zašto lažemo? Ako si eskort dama, kaži, 'Ja sam eskort dama' i to je to. Zašto se predstavlja kao model? Modeling je lijepa zanimacija i neka drugačija životna priča. Zašto se to miješa s eskortom", požalila se djevojka koja radi na jahti, a otkrila je i da ju je nekad sramota reći da je rodom iz Srbije.

